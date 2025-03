El 43% de las estudiantes preferirían no ir a la escuela durante su período menstrual, no hay condiciones sanitarias

La pobreza menstrual tiene un impacto negativo en el derecho a aprender, las niñas dejan de asistir a la escuela o asisten, pero no la aprovechan plenamente porque no cuentan con toallas sanitarias u otros insumos de gestión menstrual, por el miedo a manchar su ropa o porque no encuentran las condiciones óptimas de infraestructura, es decir, no hay baños, o agua, o puertas, o lavamanos, o incluso por creencias que vienen de la reproducción de estereotipos negativos de género, una visión en que la menstruación, que en realidad es algo natural, es sucia o vergonzosa y ellas terminan por no sentirse cómodas, y esto se agrava en escuelas rurales señaló Jeny Farías directora de Proyectos de Mexicanos Primero.

<i>En México, el 43% de las estudiantes preferirían no ir a la escuela durante sus períodos menstruales. El 20% se ha ausentado por lo menos una vez por este motivo y el 30% ha tenido que improvisar con papel de baño ante la falta de toallas sanitarias u otros productos de gestión. El 23% de las escuelas no cuenta con servicio de agua y el 2.5% que son cerca de 6.000 escuelas no tiene baños</i> — Reveló la activista.

Es por ello que Mexicanos Primero y Fundación Femmex presentaron la estrategia “Menstruar en la escuela; Manual de acción para docentes” dirigida a maestras y maestros y personal directivo, mediante la cual se brindan herramientas para acompañar esos procesos fisiológicos y elementos para tomar decisiones que permitan a toda la comunidad escolar avanzar en el propósito de ser un espacio adecuado para la gestión menstrual.

Por su parte, Laura Ramírez Mejía, directora de fortalecimiento de comunidades escolares en Mexicanos Primero, lamentó que sean pocos los estados que cuentan con leyes de educación que contemplan el tema de la menstruación.

“En nuestro análisis encontramos que hasta ahora son 15 estados los que cuentan con reglas de educación que contemplan el tema de la menstruación; ocho entidades consideran dos de los componentes; seis consideran sólo alguno de los componentes y solamente uno el estado de Sonora cuenta con una ley que considera los tres; todavía faltan 17 estados que no cuentan con la legislación al respecto”, dijo Laura Ramírez Mejía, directora de fortalecimiento de comunidades escolares en Mexicanos Primero.

Entre los estados que han avanzado en su legislación respecto al tema se encuentran Jalisco, Colima, Coahuila, Quintana Roo, Estado de México, Baja California, Sonora por mencionar solo algunos; siendo el estado de Sonora quien tiene los tres componentes así como Michoacán y en estados como Hidalgo, Puebla y a nivel federal se han presentado iniciativas al respecto, detalló Laura Ramírez Mejía.

En tanto, Cristina Mendoza Alcazar asociada de Fundación Femmex, señaló que el manual no marca el fin de la incidencia sino apenas un paso más ante las graves carencias que existen en las escuelas del país...

“Falta todavía que se garanticen baños limpios y equipados y con agua en las escuelas de todo el país. Faltan insumos de gestión menstrual para todas. Y falta que la menstruación sea un tema presente dentro y fuera del salón de clases. Para ello, el manual proporciona algunos mecanismos para actuar. Por ello, invitamos a las y los directores escolares a conocerlo, ya que estará disponible en nuestra página de Internet www.mexicanosprimero.org "

¿Qué es la pobreza menstrual?

Las especialistas informaron sobre el término “pobreza menstrual” socializado a nivel mundial por la ONU y que refiere a la falta de educación menstrual adecuada , oportuna y suficiente , a la falta de accesibilidad a productos de higiene menstrual y la carencia de infraestructura sanitaria . Esta situación afecta a millones de niñas y mujeres en el mundo y México no es la excepción.

Este tipo de pobreza infiere en otros ámbitos de la vida, siendo la trayectoria escolar de las niñas y adolescentes la que incentiva el proyecto “Menstruar en Escuela”, una estrategia de Mexicanos Primero y Fundación FEMMEX que busca que la menstruación no represente ningún obstáculo práctico para ir a la escuela, aprender o participar en ella.