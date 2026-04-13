El papa León XIV respondió este lunes 13 de abril de 2026 a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurando que no teme a su gobierno y que continuará alzando la voz contra la guerra.

Papa León responde a Trump: “No le tengo miedo” y denuncia guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán pic.twitter.com/fDkB8Js3Lr — Franc (@paco__miranda) April 13, 2026

Las declaraciones se dieron a bordo del avión papal rumbo a Argelia, donde el pontífice inició una gira de 10 días por África. Durante el vuelo, León XIV dejó clara su postura: seguirá promoviendo el mensaje del Evangelio y denunciando los conflictos armados en el mundo.

“No le tengo miedo… seguiré manifestándome contra la guerra”, afirmó el líder de la Iglesia católica, quien encabeza una comunidad de más de mil millones de fieles.

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Trump califica de “mal político” al papa León

El posicionamiento del papa ocurre después de que Donald Trump lanzara fuertes críticas en su contra. El mandatario estadounidense lo acusó de ser débil en política exterior y cuestionó su postura frente al conflicto en Medio Oriente.

La tensión creció en las últimas semanas debido a los constantes llamados del pontífice a frenar la guerra, especialmente en el contexto del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

León XIV, el primer papa estadounidense, ha sido particularmente crítico de la escalada militar, a la que ha calificado como una “locura”, insistiendo en la necesidad de diálogo y soluciones pacíficas.

¿Qué respondió el papa León a Trump?

El papa también dejó claro que su papel no es político, sino moral y espiritual. Subrayó que el mensaje de la Iglesia está basado en la paz y en la reconciliación entre los pueblos.

“El Evangelio es claro: bienaventurados los pacificadores”, reiteró durante su intervención ante medios.

Además, evitó entrar en confrontación directa con Trump, aunque lamentó las críticas y advirtió sobre la manipulación del mensaje religioso en contextos políticos.