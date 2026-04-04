Mx - El Papa León XIV critica la guerra y el poder en su primera Semana Santa (Photo by Riccardo De Luca/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

La primera Semana Santa del pontificado de Papa León XIV no pasó desapercibida. Más allá de lo litúrgico, sus mensajes durante la Misa Crismal y las celebraciones del Triduo Pascual situaron al Vaticano, de nuevo, en la conversación de política internacional. Con un discurso firme contra la guerra, el abuso de poder y la manipulación de la fe, el Papa delineó una postura clara que trasciende lo religioso.

En medio de conflictos armados y tensiones diplomáticas, principalmente en el contexto de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, León XIV optó por una narrativa directa, cargada de simbolismo y con implicaciones políticas. Su intervención durante la misa, seguida por millones en todo el mundo, no solo fue un acto espiritual, sino una declaración ética sobre el rumbo del mundo.

Qué dijo el Papa León XIV en la Misa Crismal

Durante la Misa Crismal celebrada en el Vaticano, el Papa León XIV centró su homilía en el papel del poder y su responsabilidad moral. Frente a cardenales, obispos y fieles, advirtió sobre los riesgos de utilizar la religión como herramienta de control o justificación de la violencia, en una de sus intervenciones más contundentes desde su elección.

El contexto no es menor. Esta ceremonia, clave dentro de la Semana Santa, marca la renovación del compromiso sacerdotal y la bendición de los óleos. Aprovechando ese momento simbólico, el pontífice introdujo un mensaje que, aunque enmarcado en la tradición, apuntó directamente a líderes políticos y estructuras de poder contemporáneas.

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El rechazo a la guerra

Uno de los ejes más claros del discurso del Papa León XIV fue su rechazo absoluto a la guerra como instrumento legítimo. En su mensaje, dejó claro que ninguna causa puede justificar la violencia en nombre de Dios, una afirmación que resuena especialmente en regiones donde los conflictos tienen tintes religiosos.

Sin mencionar países específicos, el pontífice logró posicionar al Vaticano como una voz crítica frente a la normalización de la guerra. Su estrategia discursiva, evitar nombres, pero no el fondo, refuerza su papel como actor moral global sin entrar en confrontaciones diplomáticas directas.

Crítica al poder: la “tiranía” en el centro del discurso de León XIV

Otro de los puntos clave fue su señalamiento a lo que denominó la “tiranía del poder”. León XIV cuestionó a quienes utilizan su posición para dominar, oprimir o perpetuar sistemas de desigualdad, dejando entrever una crítica tanto a gobiernos como a estructuras económicas.

Este enfoque marca una continuidad con líneas sociales de la Iglesia, pero con un tono más directo. El mensaje no solo interpela a líderes políticos, sino también a élites económicas y actores internacionales que influyen en decisiones globales.

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Semana Santa con enfoque social: migrantes, víctimas y olvidados

Más allá del discurso político, el Papa León XIV integró un fuerte componente social en sus mensajes. Migrantes, refugiados, víctimas de guerra y personas privadas de la libertad fueron colocados en el centro de su reflexión, ampliando el alcance de la Semana Santa hacia problemáticas actuales.

Este énfasis refuerza una narrativa donde la fe no se limita al ámbito espiritual, sino que se traduce en acción y responsabilidad social. En ese sentido, el pontífice construye una agenda que conecta con audiencias más allá del ámbito religioso tradicional.

La Misa, una estrategia de comunicación

La forma en que León XIV comunica es parte clave de su impacto. Evitando declaraciones explícitas contra gobiernos o países, logra enviar mensajes con alto contenido político sin romper el equilibrio diplomático del Vaticano. Es una estrategia que combina prudencia institucional con claridad ética.

En su primera Semana Santa, el Papa no solo consolidó su voz como líder espiritual, sino como un referente en el debate global sobre poder, guerra y justicia. Su discurso, medido pero contundente, perfila un pontificado que buscará incidir en la conversación internacional desde la autoridad moral.