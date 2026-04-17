Los 10 peores momentos para gruñir como tenista profesional

Todos hemos visto un partido de tenis donde los jugadores sueltan unos alaridos que parecen sacados de una película de terror o de una alcoba muy apasionada. Pero, ¿qué pasa cuando ese ruidito de “¡Iii-ujuuu!” se te escapa en la vida real?

Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristóbal “La Estaca” nos traen el conteo definitivo para La Corneta de esos momentos donde un gruñido a la altura de Rafael Nadal puede arruinarte la vida, la reputación o, de plano, mandarte al bote.

Aquí el Top Ten del Peor Momento Para Gruñir Como Tenista:

TOP 10. En el chequeo médico: “Perdón por incomodarlo durante el tacto rectal, doctor... ¡Sfx Tenista!"

Te puede interesar: La Corneta: Las frases de un viaje en pesero que también aplican en la intimidad

TOP 9. En la exposición escolar: “Bueno, a mí me tocó exponer sobre... ¡Sfx Tenista!... la revolución indus... ¡Sfx Tenista!"

TOP 8. El momento de la verdad: "¡Sfx Tenista!... Uy, ya tapé el baño". (La acústica del baño no ayuda a la elegancia del deporte).

TOP 7. El Grito de Independencia: “Mexicanos y mexicanas, ¡vivan los héroes que nos dieron... ¡Sfx Tenista!... Viva Miguel... ¡Sfx Tenista!... Hidalgo!“.

TOP 6. En el altar: “¿Aceptas a esta mujer como tu legítima esposa?” — "¡Sfx Tenista!"

TOP 5. Quedando bien con la familia: “Yo le ayudo con las cajas, suegro... ¡Sfx Tenista!"

Te puede interesar: Top Ten de La Corneta: 10 Frases chilangas para mandar a volar a alguien con estilo

TOP 4. En una emergencia: “Hay que darle respiración de boca a boca a la cuenta de tres. Una, dos... ¡Sfx Tenista!"

TOP 3. El caballero andante: “Yo le abro la puerta, señorita... ¡Sfx Tenista!"

Quieres saber el resto del TOP TEN de La Corneta DALE CLIC.

Si vas a gruñir, asegúrate de tener una raqueta en la mano, de lo contrario, solo eres el raro de la fila del súper. ¡Escucha el podcast completo de La Corneta para más momentos estúpidos como este!