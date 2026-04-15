La Corneta: Las frases de un viaje en pesero que también aplican en la intimidad

Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristóbal “El Estaca” volvieron a encender los micrófonos de La Corneta con un Top Ten que solo ellos podrían lograr. Bajo la premisa de que la vida cotidiana y los encuentros bajo las sábanas tienen más en común de lo que pensamos, el dúo presentó una lista de frases que suenan igual de comunes en un microbús que en un momento de pasión.

Si alguna vez te has subido a una unidad en hora pico, seguro te identificarás con estas joyas del ingenio popular que hoy cobran un sentido completamente distinto.

El Top Ten: La travesía del placer (versión transporte público)

Aquí te dejamos las mejores frases del conteo de hoy, donde los empujones y las paradas son los protagonistas:

TOP 10. “No quepo, pero no hay de otra”: Cuando las ganas superan cualquier limitante física.

TOP 9. “La unidad no se abre hasta que esté completamente parada”: Una regla de oro para evitar accidentes y asegurar el éxito del viaje.

TOP 8. “El de al lado huele medio raro”: Ese pequeño inconveniente sensorial que puede romper el momento.

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TOP 7. “Por esa puerta solo se sale, entras por la otra”: Cuestión de logística y de respetar el orden de las vías.

TOP 6. “Otro empujoncito para que quepamos todos”: Porque en el amor —como en el pesero— siempre hay espacio para uno más.

TOP 5. “Aunque pague, siempre está bien sucio”: El eterno reclamo de quien espera un servicio impecable y recibe algo... más rústico.

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TOP 4. “Espere y espere y nada más no llega la parada”: Para los que sienten que el destino final se está tardando más de la cuenta.

Conoce el resto del TOP TEN DE LA CORNETA AQUÍ.

Si te perdiste este momento de fina coquetería, recuerda que puedes seguir a Videgaray y “El Estaca” de lunes a viernes a través de LOS40 y W Radio, donde el humor ácido y las situaciones más disparatadas de México se vuelven noticia.

¿Cuál de estas frases has escuchado (o dicho) en una situación comprometedora?