Top Ten de La Corneta: 10 Frases chilangas para mandar a volar a alguien con estilo

Si algo nos han enseñado Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristóbal “El Estaca” en La Corneta, es que para poner a alguien en su lugar no se necesita ser grosero, sino tener mucha “chispa” y un doctorado en albures y modismos de la capital.

En esta ocasión, el Top Ten se puso “belicoso” pero elegante con una recopilación de las mejores formas chilangas de decir: “Ya déjame de molestar”.

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Las 10 Joyas de la Corona

Aquí te dejamos la lista por si te urge aplicarla en el tráfico, en la oficina o con ese primo que no deja de dar lata:

TOP 10. “O le bajas al azúcar o vas a conocer a Celia Cruz.” (Ideal para cuando la intensidad ya se pasó de la raya).

TOP 9. “¿Quiere ver cómo de este lado también el café es cargado?” (Un clásico para advertir que aquí también hay carácter).

TOP 8. “¿Qué trompo, mi rey? ¿A poco sí siente que es fiesta?” (Para el que llega buscando pleito sin invitación).

TOP 7. “Deje de estar de castroso porque conmigo no es Disneylandia.” (Porque aquí no vinimos a divertirnos con tus ocurrencias).

TOP 6. “¿Quiere medir las charolas, mijo?” (Reto directo al pecho, muy de la vieja escuela).

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TOP 5. “Así como me ve, tengo licenciatura en Derecho y te voy a dar un derechazo si no cierras el hocico.” (El uso más creativo del título profesional).

TOP 4. “Va a sacar el boleto de la rifa y se va a ganar el premio completo.” (Advertencia de que la paciencia se terminó).

TOP 3. “Conmigo es recia la vuelta, padrino.” (Para dejar claro que no se están midiendo con un novato).

¿Quieres conocer los últimos dos lugares? AQUÍ puedes escucharlo.

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