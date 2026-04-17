Comunicación estratégica es pieza clave ante la saturación de contenidos

La comunicación estratégica es la herramienta más importante de la historia, hoy en día nos enfrentamos a la “intoxicación”, un exceso de contenido que provoca que la gente ya no quiera saber nada de contenidos ni de noticias, la cuestión es cómo podemos pasar de la barrera de ruido a las historias como el corazón de la comunicación estratégica en las empresas, señaló el periodista especializado en temas económicos y financieros, Genaro Mejía.

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El reto del storytelling en la actualidad

El periodista y autor de ¿Quién mató al Storytelling? Narrativas sin mentiras, compartió en el espacio de Negocios W con Jeanette Leyva Reus que el storytelling ha sido mal utilizado e incluso asesinado por algunos, por cumplir con el objetivo de vender, pero hoy en día, dijo, no comunicamos solo para vender, sino para la interrelación 24/7 al interior de las empresas, ya que para que una empresa funcione debe tener buena comunicación estratégica.

“Se nos olvida que la comunicación estratégica correctamente llevada hace que el objetivo de la empresa no se pierda y que cada quien sepa lo que le corresponde hacer dentro de una empresa”.

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Comunicación interna y construcción de imagen

A nivel corporativo, las empresas cada vez más invierten en esa comunicación interna, pymes y startups pese a no tener tanto presupuesto pueden hacer mucho con poco, solo necesitan utilizar sus propios elementos y recursos de manera correcta para llegar a sus objetivos.

Por lo anterior, concluyó que cualesquier personas que tiene una red abierta tiene una imagen pública, y si algo no le gusta a tu futuro empleador dejará de contratarte, pero si aprendes a contar bien tu historia tienes más posibilidades tanto en lo personal como en lo empresarial y fortalecer así la comunicación estratégica.

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