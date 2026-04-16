¿Cómo acortar la brecha de género empresarial? Grupo BMV tiene la guía

En México solo el 14% de las mujeres ocupan una silla en consejos de administración de las empresas, por lo que Grupo BMV promueve la guía para acotar la brecha de género, detalló Nallely Barajas / FG Trade Latin

La brecha de género sigue arrojando cifras, en México, solo el 14% de las sillas de consejos de administración son ocupadas por mujeres, señaló la subdirectora de Sostenibilidad de la Bolsa Mexicana de Valores, Nayelli Barajas.

TE PODRÍA INTERESAR: El costo invisible del éxito: ¿Por qué no basta con tener mujeres en la alta dirección?

Empresas y sostenibilidad como impulso

En entrevista para Negocios W con Jeanette Leyva Reus, Nayelli Barajas detalló que las empresas son agentes catalizadores que pueden reducir la brecha de género y transformar la agenda, para que haya más espacio para la innovación con un enfoque de sostenibilidad a largo plazo.

Al haber más perspectivas se favorece la inversión, dijo, por lo que consideró importante el avance empresarial y es ahí donde entra el Grupo Bolsa Mexicana de Valores como herramienta de apoyo con la que puedan ir cerrando las brechas de igualdad de género.

Para tal efecto, dijo, Grupo BMV desarrolló una herramienta, en conjunto con empresas para con la premisa de ver cómo a través de mejores prácticas se lleva a cabo un modelo de compromiso público para la igualdad de oportunidades como prioridad en la empresa, talento y responsabilidad con mediciones y diversas iniciativas.

Mujeres en los negocios:



Las mujeres sólo ocupan el 14% de los asientosen los consejos de administración: "Las empresas, sin duda, son agentes catalizadores que pueden acelerar que se vaya cerrando, poco a poco, la brecha”, Nayelli Barajas, subdirectora de Sostenibilidad de la… pic.twitter.com/JUqwv1fBr9 — W Radio México (@WRADIOMexico) April 16, 2026

TE PUEDE INTERESAR: Día de la Mujer Emprendedora: Obstáculos que enfrenta en México por informalidad y falta de crédito

Obstáculos y acciones para la igualdad

En cada etapa la guía tiene ejemplos claros de las empresas que ya colaboran desde mineras hasta tiendas departamentales, para clarificar los ejemplos y el paso a paso de cómo implementar estas iniciativas concretas en sus empresas que pueden ser medibles.

La especialista reconoció que sesgos inconscientes, falta de información, ciertos prejuicios o esquemas de cuidados, son los que podrían frenar en algún momento el desarrollo de las mujeres en las empresas, por lo que BMV impulsa la generación de una cultura en la empresa con sustento e iniciativas reales para que se disipen esos obstáculos.

Síguenos en Google News y encuentra más información