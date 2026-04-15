Andrea Chávez deja el Senado tras aprobación de licencia: estas son las razones

El pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad la solicitud de licencia senadora de la senadora morenista Andrea Chávez Treviño, quien se separará de sus funciones legislativas de manera indefinida a partir de hoy.

¿Por qué solicitó licencia la senadora?

La legisladora deja el escaño en la Cámara Alta para realizar actividades políticas relacionadas con sus aspiraciones a la gubernatura de Chihuahua y por motivos de maternidad.

En su solicitud de licencia, abiertamente la legisladora explicó que recorrerá el estado con miras al proceso interno de su partido para la elección de la candidata o candidato para el gobierno de Chihuahua.

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¿Qué antecedentes tenía su actividad política?

El año pasado, la senadora Andrea Chávez fue criticada por realizar actos anticipados de campaña con sus llamadas caravanas de salud.

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¿Cómo fue su despedida en el Senado?

Senadores de Morena y aliados despidieron entre aplausos y abrazos a la ex vocera de la bancada guinda y algunos le señalaron que su bebé traía torta bajo el brazo.

Uno de ellos fue el senador Gerardo Fernández Noroña quien calificó su tarea como destacada, asegurando que se le echará de menos en el grupo parlamentario.

Mientras que José Manuel Cruz Castellanos subrayó que Chávez ha sido un ejemplo en el Senado y que ahora continuará fortaleciendo la Cuarta Transformación directamente desde el territorio.

Por su parte, la senadora Alejandra Berenice Arias Trevilla enfatizó que la trayectoria de Andrea Chávez es una prueba de que la juventud y las mujeres pueden alcanzar cualquier meta en la política actual.

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