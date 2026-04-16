Niega Ebrard abuso por estadía de su hijo en la embajada de México en Reino Unido

Negó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que haya ejercido como algún tipo de abuso como funcionario, al aceptar la estadía de su hijo, en 2021, en la embajada de México en Londres.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, aclaró que fue la ex embajadora Josefa González la que hizo el ofrecimiento para que su hijo pudiera tomar unos cursos, ante ello aseguró solo hubo una preocupación de un papá por un hijo.

“No veo en ello ningún abuso de mi parte, salvo la preocupación de un papá por un hijo. No usamos ningún recurso indebidamente. Mi hijo organizó una exposición allá para que la gente pudiera exponer pinturas o dibujos, de su experiencia durante la pandemia… que yo sepa su conducta fue y ha sido intachable. Si veo mucha mezquindad en ese tipo de notas porque las personas que lo promueven saben perfectamente bien la entrega de toda la cancillería mexicana y para empezar de tu servidor por traer a México y el equipo y las vacunas COVID-19 y en ello participó toda la cancillería mexicana y mi hijo lo único que quiso hacer fue contribuir con esa exposición”.

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Contexto de la estancia en Londres

Agradeció a la ex embajadora de cuidar a su hijo Patrick como su propio hijo toda vez que recordó, como canciller estaba enfocado en conseguir las vacunas contra el COVID-19.

“Yo estaba muy atareado con el tema de traer a México las vacunas. Ese era, entonces, mi prioridad como canciller. Tuve una conversación con Josefa, quien había sido designada embajador, y le dije, oye, va a estar por allá, mi hijo, porque quiere hacer unos estudios, yo tengo muchas reservas. Y me dijo, mándamelo a la residencia y lo trato como un hijo. No estaba yo muy convencido de que fuera, pero mi hijo quería ir para tomar unos cursos. Le agradecí muchísimo, y hasta ahora se lo agradezco muchísimo a Josefa. Mi hijo llegó allá y estuvo aproximadamente seis meses. Decido regresarse, ¿por qué razón? Porque las clases eran por Zoom. Había restricciones de todo tipo”.

Y es que de acuerdo con una columna del periodista Claudio Ochoa Huerta, fue entre octubre de 2021 y abril de 2022, cuando Marcelo Patrick Ebrard Ramos, hijo del titular de Economía, ocupó una habitación en la embajada de México en Londres, ubicada frente a la plaza de Belgrave Square, en el exclusivo barrio Belgravia, algo que calificó como “un acto de nepotismo”.

ahz.