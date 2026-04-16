Como parte del mundial social, Lotería Nacional y Panini lanzan nueva edición gratuita del Álbum Retro de Fútbol que colecciona la memoria de México

Olivia Salomón, titular de Lotería Nacional, destacó que se trata de recuperar la memoria histórica y traerla de vuelta, no sólo para evocarla, sino para integrarla en un álbum muy especial

Gabriela Cuevas, coordinadora del Gobierno de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, enfatizó que es un álbum que acerca, que democratiza, que incluye, que demuestra que el mundial social sí puede estar cerca de todas y todos nosotros

Serán 10 ediciones del Sorteo Zodiaco y del Sorteo Zodiaco Especial, que sumarán, domingo a domingo, 2 cachitos a esta colección, iniciando el próximo 19 de abril de 2026 y concluye el 5 de julio. El álbum es totalmente gratuito en los puntos de venta

El coleccionismo, la fiesta futbolera y la suerte, vuelven a ser protagonistas en el marco de 10 Sorteos Zodiaco que integrarán un total de 20 billetes para el nuevo la nueva edición del “Álbum Conmemorativo Retro de Lotería Nacional y el Fútbol” lanzado en colaboración con Panini de forma gratuita; el objetivo es celebrar domingo a domingo, la memoria de México como anfitrión de las copas mundiales, evocando con piezas históricas, nostalgia, entretenimiento y emoción.

Desde un escenario pletórico ubicado en el espacio donde se desarrollan los Sorteos Electrónicos y con una amplia convocatoria, el álbum conmemorativo y los cachitos que formarán parte él, fueron presentados por Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional; Marina Benavides, directora general de Panini México, y Gabriela Cuevas Barron, coordinadora del Gobierno de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, quienes estuvieron acompañadas de ex integrantes de la Selección Nacional: Alberto García Aspe, Francisco Javier “El Abuelo” Cruz, Manuel Negrete Arias y Félix Cruz Barbosa-Ríos, así como la ex seleccionada Alicia Vargas “La Pele mexicana”.

Olivia Salomón, titular de Lotería Nacional, expresó que el fútbol en México no sólo se juega, se siente, se vive en la casa, en la calle, en cada conversación y en cada recuerdo que nos ha marcado como país, “nos ha unido generación tras generación; nos ha hecho celebrar, sufrir, soñar y reconocernos en una misma emoción”.

Destacó que en la Cuarta Transformación que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum, Lotería Nacional y su tradición de 255 años, da un paso más en su vocación de llevar la memoria al espacio cotidiano de la gente, al unir esfuerzos con Panini y para presentar el Álbum Conmemorativo Retro: Lotería Nacional y el Futbol.

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La directora de la institución de la suerte detalló que en la colección de 20 piezas retro se están reproduciendo nuevamente los billetes que se emitieron en el Mundial del 70 y del 86 por Lotería Nacional, “en total serán diez sorteos: siete Zodiacos ordinarios y tres Zodiacos Especiales, concluyendo el 5 de julio”.

Al especificar que el álbum será completamente gratuito para todo el pueblo de México, Olivia Salomón subrayó que se trata de recuperar esa memoria histórica y traerla de vuelta, no sólo para evocarla, sino para integrarla en un álbum muy especial, porque más allá de su diseño, representan la posibilidad de volver a conectar, de compartir y de reconstruir, entre todas y todos, una memoria que sigue viva. Agregó que en este álbum también se honra la historia de la Selección Femenil Mexicana de 1971.

Marina Benavides, directora general de Panini México, expresó que esta colaboración no es casualidad ya que la Lotería como los álbumes Panini, comparten algo esencial: la emoción de completar, de coleccionar, de compartir, “ambos forman parte de rituales familiares, de tradiciones que pasan de padres a hijos, de historias que se cuentan y se vuelven a contar”.

Así mismo, la representante de la Editorial Panini dijo: “celebramos este proyecto único, que une pasado, presente y futuro en un mismo formato. Un álbum que en esta ocasión, no se llenará con estampas, sino con historia, con orgullo y con pasión.”

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Gabriela Cuevas Barron, coordinadora del Gobierno de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, resaltó que Lotería Nacional ha logrado imprimir su sello en el Mundial Social 2026 y bajo esta visión, refirió que la emoción que se dedica a un cachito de lotería, la emoción por el fútbol y por nuestro país, hoy encuentren una profunda coincidencia, “hoy esa tradición se encuentra con las grandes pasiones de nuestro país”.

Añadió que es aquí donde aparece este México que vuelve a hacer historia con un tercer mundial, y que para este álbum, se hace de la mano con un aliado global muy importante que es Panini.

“Es un álbum que acerca, que democratiza, que incluye, que nos demuestra que el mundial sí puede estar cerca de todas y todos nosotros. Y hoy en esta gran coincidencia, en esta gran unión, celebramos tradicion, cultura y pasión. Ésta es una alianza que conecta identidad nacional con una narrativa global, con el México orgulloso de su grandeza cultural y el México que trabaja por sus comunidades”, argumentó la coordinadora para la Copa Mundial 2026.

En su mensaje, Alberto García Aspe, mundialista mexicano, habló de su experiencia como seleccionado, “haber defendido la camiseta en tres mundiales es el mayor orgullo de mi vida, pero sobre todo haber tenido el honor de portar el brazalete de capitan, es algo que me marcó para siempre”.

Al mencionar que la Lotería Nacional ha acompañado la historia de México y que ahora se suma a una fiesta que va a marca a las nuevas generaciones, el ex seleccionado nacional dijo que este álbum retro representa justamente memoria, identidad e ilusión.

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García Aspe comentó que por tercera vez México será anfitrión y que nuestro país volverá a ser el centro del mundo, “cada cachito de lotería y cada estampa, es un pedazo de historia que la gente podrá tener en sus manos; estoy seguro de que así como un billete puede cambiarle la vida a alguien, el Mundial 2026 nos va a regalar recuerdos inolvidables”.

Al hacer uso de la voz Alicia Vargas, “La Pele mexicana”, habló del fútbol como motivo de unión en el mundo, y pidió estar pendiente del actuar de nuestra selección y mostrar nuestro apoyo. Comentó que el mundial femenil de 1971, que también reviste este álbum, se encamina para ser reconocido a nivel global. Además, mencionó que en este 2026, todos los ojos del mundo estarán puestos en este mundial e invitó a disfrutarlo.

Visiblemente emocionada, dijo que el mismo orgullo que sintió ella por jugar, lo viven también sus compañeras de equipo que fueron unas guerreras, “teníamos la garra para demostrar que el fútbol no era nada más para hombres, sino también para mujeres”.

Estuvieron presentes: Luis Iván Camacho Morales, Titular de la Unidad de Prestaciones Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, en representación del Director General del IMSS, Zoé Robledo; Oscar Soto Carrillo, Subdirector de Cultura Física de la CONADE, en representación del Director General, Rommel Pacheco; Rebeca Sánchez Sandín, Subprocuradora de Servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor, en representación de su titular, César Iván Escalante Ruiz; Francisco Vallejo Gil, Director de Comunicación Social de la Federación Mexicana de Fútbol, entre otras personalidades.

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La colección de 20 billetes y el sorteo

Esta colección inicia con el Sorteo Zodiaco Especial No. 1742 del próximo domingo 19 de abril de 2026; serán 10 emisiones (siete Zodiacos ordinarios y tres Zodiacos Especiales) y por cada una se pondrán en circulación 2 cachitos hasta sumar un total de 20 piezas que se integrarán en este álbum retro -el cual se podrá adquirir de forma gratuita-. Los billetes 1 y 2, así como el álbum físico, ya están disponibles para su adquisición en todo el país en los distintos puntos de venta y en miloteria.mx.

Si los billetes de lotería se adquieren a través de canales electrónicos, se podrá descargar el álbum en su versión digital y completar la colección en cualquier dispositivo móvil o computadora.