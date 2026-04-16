CENAGAS y Tec de México firman convenio para impulsar innovación energética

Esta mañana, el Director General del Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS), Cuitláhuac García Jiménez, encabezó la firma del Convenio General de Vinculación con el Tecnológico Nacional de México (TecNM), con el objetivo de impulsar la colaboración académica, científica, tecnológica, cultural y deportiva entre ambas instituciones.

El acto se realizó en el Museo Nacional de Energía y Tecnología (MUNET), en el marco de la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar, contó con la participación de autoridades educativas, investigadores y representantes del sector energético.

En este sentido, el Director de CENAGAS resaltó que la colaboración con instituciones públicas permitirá formar profesionales especializados y generar proyectos estratégicos para el país.

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“Cuando se tienen principios firmes y convicciones claras, en algún momento el destino nos encuentra”, expresó durante su discurso.

Durante su intervención, el titular de CENAGAS destacó la importancia de fortalecer la relación entre la academia y la industria energética en un contexto nacional e internacional donde los energéticos son un tema prioritario. Subrayó que alrededor del 70% de la electricidad en México se genera a partir de gas natural, lo que evidencia la relevancia de este recurso en la vida cotidiana.

Como ejemplo de esta vinculación, se destacó el desarrollo de tecnologías de vigilancia mediante drones en colaboración con estudiantes universitarios, actualmente en etapa de pruebas para el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS). Estos sistemas permitirán supervisar infraestructura energética con mayor eficiencia, menor costo y en tiempo real, representando un avance significativo en materia de seguridad y operación.

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El convenio se enmarca en los esfuerzos por fortalecer la soberanía energética de México, a través de la innovación, la investigación aplicada y la formación de talento joven.