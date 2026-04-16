¿Campaña disfrazada de libro? El diputado Pedro Haces Lago responde a las críticas

El diputado local, Pedro Haces, rechazó que con la presentación y publicidad de su libro "Tlalpan, entre la historia y mi corazón", este realizando actos anticipados de campaña.

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¿Es promoción electoral anticipada?

“No es un acto anticipado de campaña, el periodo electoral empieza en septiembre, segundo la publicidad es muy clara, es una publicidad que lleva a cabo la editorial donde yo le di autorización de hacer uso de la imagen del libro y la propia”. —

El legislador por Morena, señalo que si alguien tiene una queja en contra de esta promoción vaya a instancias que atienden estos temas como el Instituto Electoral de la Ciudad de México “donde pueden ir pues a presentar sus demandas, a presentar cualquier prueba que haya en mi contra. Yo estoy muy tranquilo porque no está siendo realizado con recursos públicos”.

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¿Buscará la alcaldía de Tlalpan?

Pedro Haces Lago, quien es hijo de Pedro Haces Barba, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, aspira a ser candidato por Morena a la alcaldía de Tlalpan, de donde aseguró, son originarios sus bisabuelos.

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¿Cuándo pedirá licencia al cargo?

Afirmó que va a esperar los tiempos electorales para pedir licencia a su cargo como legislador. Pero pidió a la dirigencia local que “acelere” la emisión de las convocatorias para aspirar a cargos de elección popular.

“No hay que desesperarnos, no hay que comer ansias, no hay que ser ambiciosos por que se ve la ambición de muchas y de muchos, hay que ser serenos, hay que trabajar, lo que importa es la gente”. —

Finalmente dijo que el tiene una carrera política propia que se ha forjado el mismo y que su padre, Pedro Haces Barba, tiene sus propias actividades independientes a las suyas.

“A mi nadie me regaló mi posición”, concluyó.

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