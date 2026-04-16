Brugada: El Metro falla, como cualquier otro del mundo

El Metro de la Ciudad de México sí tiene fallas, pero esas deficiencias las tiene “cualquier otro metro del mundo”, aseguró la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

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¿Por qué se presentan fallas en el Metro?

Es por eso, señaló que el año pasado le inyectamos recursos por alrededor de 50 mil millones de pesos y, ahora “estamos invirtiendo como nunca” miles de millones de pesos.

Sin mencionar la falta de mantenimiento de gobiernos anteriores o el caos que se vivió la noche de este miércoles por las fallas en la Línea 3, la mandataria anunció que este sistema de transporte “no necesita solo mantenimiento”. Necesita, agregó, “renovación total, línea por línea”.

¿Qué pasará con la Línea 3 del Metro?

Reiteró que, terminando el Mundial de Fútbol, en la segunda quincena de julio, va a comenzar la renovación total de la Línea 3 del Metro “para que no tenga fallas y para que entreguemos prácticamente un Metro nuevo”. Comentó que a finales del año pasado se entregó totalmente rehabilitada la Línea 1.

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¿Habrá aumento en la tarifa del Metro?

La mandataria local informó que su gobierno va a seguir subsidiando al Metro y recordó que la tarifa realmente cuesta 13 pesos pero que su gobierno decidió mantenerlo en cinco pesos.

“Somos el Metro más barato del mundo y así va a seguir siendo. No vamos a incrementar la tarifa, porque sabemos que sería un golpe directo al estómago de las familias trabajadoras”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

Estas palabras fueron dichas por la jefa de Gobierno en la entrega de recursos dentro del programa “Ingreso Ciudadano Universal” a personas de 57 a 59 años de edad.

Ahí dijo que su gobierno tiene la tarea de combatir la pobreza. Esta se acaba, dijo, con la generación de empleos, pero también con el otorgamiento de programas sociales como el que otorgó este jueves.

Con este programa los hombres reciben un apoyo de dos mil pesos bimestrales.

En Vivo | Acompáñame a la entrega del programa "Ingreso Ciudadano Universal". https://t.co/C0EF28fYUd — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 16, 2026

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