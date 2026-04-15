Sheinbaum repite entre los 100 más influyentes de TIME como la única líder latina del mundo

Claudia Sheinbaum es incluida nuevamente en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista TIME.

Por segunda ocasión, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista TIME, aparición que se da un año después de haber sido considerada en la edición de 2025, tras asumir la Presidencia, cuando la revista destacó su llegada como la primera mujer en ocupar el cargo en el país.

Ioan Grillo, periodista que construyó su perfil para esta entrega, retomó algunos de los principales episodios de su primer año de gobierno. Entre ellos, las tensiones con Donald Trump, como los amagos de aranceles y las advertencias sobre una posible intervención en territorio mexicano, así como las acciones emprendidas contra grupos del crimen organizado.

Con operativos contra laboratorios clandestinos, el traslado de líderes criminales a custodia del vecino del norte y acciones que llevaron a eliminar a “El Mencho”, la estrategia de “abrazos, no balazos” de López Obrador quedó enterrada… aunque la mandataria afirma lo contrario.

Siendo la única líder latinoamericana en la lista y compartiendo espacio con figuras como Trump, Marco Rubio, Mark Carney, Zohran Mamdani y el papa León XIV, aún le quedan muchos pendientes que dejan a la administración de Sheinbaum con varios retos que enfrentar, desde una economía con muy bajo crecimiento, la crisis de personas desaparecidas y niveles de violencia que continúan como un problema consistente.

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