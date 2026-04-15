Policía mata a mujer que apuñalaba a un niño en Walmart de Omaha

Un ataque dentro de una tienda Walmart en Omaha terminó en un operativo letal que evitó una tragedia mayor. Noemí Guzmán, de 31 años, tomó un cuchillo de cocina del establecimiento y sometió a una mujer que acompañaba a un niño de tres años, obligándola a caminar mientras ella empujaba el carrito con el menor hacia el estacionamiento. La escena generó pánico entre clientes y trabajadores.

La situación se agravó en minutos. Al llegar al lugar, la policía de Nebraska respondió de inmediato, abatiendo a la mujer para neutralizar la amenaza contra la vida del menor.

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Ataque en Walmart de Omaha termina con mujer abatida por la policía

De acuerdo con el reporte oficial, Noemí Guzmán salió de la tienda con cuchillo en mano mientras obligaba a la cuidadora a avanzar delante de ella. La mujer mantenía bajo amenaza constante a ambas víctimas, en un movimiento que fue interpretado por las autoridades como un intento de control total de la situación mientras se dirigía al exterior del establecimiento.

El traslado hacia el estacionamiento no redujo el riesgo; al contrario, amplificó la tensión al exponer el incidente en un espacio abierto. Testigos describieron momentos de confusión y temor, mientras la agresora continuaba con el arma en mano, sin mostrar intención de desistir, lo que derivó en la intervención inmediata de los agentes.

El momento que detonó los disparos

Cuando los oficiales lograron ubicarla en la entrada sur del estacionamiento, activaron protocolos de contención y le ordenaron repetidamente que soltara el cuchillo. Durante varios segundos, la situación se mantuvo en un punto crítico, con los agentes intentando enfriar el conflicto sin recurrir al uso de la fuerza letal.

Sin embargo, la escena cambió en cuestión de instantes cuando Guzmán comenzó a atacar al menor frente a los policías. Ante una amenaza directa e inmediata, dos oficiales dispararon sus armas para detener la agresión. La mujer fue herida de muerte en el lugar, cerrando un episodio que se había agravado en cuestión de minutos.

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Estado del niño y antecedentes de la agresora

El niño de tres años sufrió heridas en el rostro y en una mano, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital pediátrico, donde fue intervenido quirúrgicamente. Los médicos confirmaron que, pese a la gravedad de las lesiones, su vida no está en riesgo y se espera que se recupere, lo que ha sido considerado un desenlace favorable dentro de la gravedad del caso.

En cuanto a la agresora, las autoridades confirmaron que contaba con antecedentes de problemas de salud mental. En 2024 había sido declarada no culpable por razón de demencia en un caso previo, y se encontraba bajo tratamiento ordenado por un tribunal, un dato que obliga a replantearse los sistemas de seguimiento y atención a este tipo de perfiles.