Tiroteo en escuela de Turquía deja 9 muertos: alumno de 14 años abre fuego en aulas

Un tiroteo en una escuela del sur de Turquía dejó al menos nueve muertos, ocho estudiantes y un profesor, y 13 heridos, seis de ellos en estado crítico, en un ataque perpetrado por un alumno de 14 años dentro de su propio centro educativo en Kahramanmaras. El agresor, que utilizó armas pertenecientes a su padre, murió tras los hechos, en circunstancias que aún investigan las autoridades. El caso ocurre apenas 24 horas después de otro ataque armado en una escuela del país, lo que eleva la preocupación sobre la seguridad escolar.

Los primeros reportes señalan que el atacante ingresó al plantel sin ser detectado, portando varias armas ocultas, y abrió fuego directamente en aulas con alumnos de entre 10 y 11 años. Testigos relataron a medios internacionales escenas de pánico, estudiantes tirándose al suelo y otros saltando por las ventanas para escapar. La respuesta fue inmediata, con ambulancias, policías y familiares concentrándose en el lugar en medio de una escena caótica. La fiscalía abrió una investigación para esclarecer el motivo, el acceso a las armas y posibles responsabilidades del entorno familiar.

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Cómo ocurrió el tiroteo en la escuela de Turquía

Alrededor de las 13:30 la rutina escolar se rompió de golpe en una primaria de Kahramanmaras, al sur de Turquía. Un alumno de 14 años, del mismo plantel, ingresó con armas ocultas y se dirigió directamente a las aulas donde tomaban clase niños de entre 10 y 11 años. Sin mediar palabra, comenzó a disparar dentro de los salones, transformando el espacio en una escena de pánico en cuestión de segundos.

Los disparos fueron continuos. Testigos relatan cómo algunos estudiantes se tiraron al suelo mientras otros intentaban escapar por las ventanas. El atacante utilizó al menos cinco pistolas y varios cargadores, lo que le permitió mantener el fuego por varios minutos dentro del edificio escolar. En medio del caos, maestros intentaron proteger a los alumnos mientras se activaban los primeros llamados de emergencia.

El saldo fue devastador: ocho estudiantes y un docente murieron en el lugar, mientras 13 personas resultaron heridas, seis de ellas en estado crítico. El propio agresor murió tras el ataque, cerrando un episodio que dejó a la comunidad en shock y abrió una investigación urgente sobre cómo un menor pudo acceder a un arsenal y ejecutar uno de los ataques más graves registrados recientemente en el país.

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Ataques consecutivos encienden alarmas en Turquía

Un día antes, en la provincia de Sanliurfa, un exalumno irrumpió en una escuela secundaria armado con una escopeta y abrió fuego de manera indiscriminada. El ataque dejó al menos 16 personas heridas, 15 estudiantes y un profesor, y obligó a activar un fuerte operativo de seguridad en la zona. El agresor fue rodeado por las autoridades y, antes de ser detenido, se quitó la vida dentro del propio plantel.

Este episodio aunado al de Kahramanmaras ha encendido alertas a nivel nacional. La rapidez con la que se registraron ambos ataques ha elevado la preocupación sobre un posible efecto de repetición o contagio, en un país donde la violencia armada en escuelas era poco frecuente. Autoridades y especialistas ya advierten sobre fallas en seguridad, acceso a armas y la necesidad de revisar medidas preventivas en entornos educativos.

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Investigación en curso y debate sobre armas

Las autoridades asignaron a varios fiscales para el caso y detuvieron al padre del atacante, un exmiembro de fuerzas de seguridad, por el acceso al arsenal utilizado. De acuerdo con datos de la organización Fundación Umut, en 2025 se registraron más de 3,400 incidentes con armas de fuego y al menos 2,200 muertes en Turquía, cifras que reflejan una tendencia al alza.

El doble ataque en menos de 48 horas vuelve a cuestionar el control de armas, la seguridad en escuelas y los protocolos de prevención. Mientras continúan las investigaciones, el país enfrenta una pregunta urgente: si estos hechos marcan el inicio de una nueva etapa de violencia en espacios que hasta ahora se consideraban seguros.