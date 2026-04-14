Top Ten: Cosas que puedes decir limpiando el refri y en la cama

Si eres fan de La Corneta, sabes que el Top Ten es el momento sagrado donde el doble sentido y el humor ácido de Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristóbal “La Estaca” brillan con luz propia.

En esta ocasión, los amos del sarcasmo nos traen una lista de frases que encajan perfectamente en dos situaciones que, aunque parecen distintas, requieren mucha “maña”: limpiar el refrigerador y echar pasión.

Aquí te dejamos las mejores joyas de este conteo que seguro te harán decir: “¡Esa me la han dicho!”

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El Recuento de los Daños (Frases del Top Ten)

Top 10. “Huele a huevo.”

Top. 9 “Saca las pechugas.” (Ideal para empezar el guiso... o el precopeo).

Top 8. “Esta leche ya está agria.”

Top 7. “Llegó tu prima y le metió mano sin pedir permiso.” (El drama familiar que nadie pidió pero que siempre sucede).

Top 6. “A ver si con bicarbonato se quita el mal olor.” (Remedios caseros para situaciones extremas).

Top 5. “Ya me cansé de fregar.” (El grito de auxilio cuando la jornada ha sido larga).

Top 4. “Mira, se quedó un cachito de la vez pasada.” (El famoso recalentado que nadie quiere desperdiciar).

Escucha el resto del TOP TEN de La Corneta de hoy AQUÍ.

Tip de La Corneta: Si vas a aplicar alguna de estas frases hoy, asegúrate de que sea en el contexto adecuado... o prepárate para un buen almohadazo.

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