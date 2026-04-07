Renegociación del T-MEC genera optimismo en el sector financiero: Banco Base

T-MEC es el eje central de las expectativas económicas actuales, ante la inminente renegociación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Estamos a la espera de la renegociación del T-MEC, optimistas de que México va a salir favorecido de esta negociación por las cadenas productivas que México tiene en Estados unidos y que están muy interesadas en seguir siendo exitosas y eficientes teniendo productos de origen y exitosos, afirmó el presidente del Banco Base, Lorenzo Barrera, quien se reiteró optimista ante la revisión del T-MEC.

#TMEC y crédito empresarial:



"Muchas empresas traen proyectos de crecimiento y de inversiones nuevas un poco en suspenso, esperando que exista más claridad en el tema del T-MEC", Lorenzo Barrera Segovia, Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de @BANCO_BASE.… pic.twitter.com/RnmOhUekfZ — W Radio México (@WRADIOMexico) April 7, 2026

Expectativas ante la renegociación

“Estamos optimistas de que este tema va a salir bien y vamos a tener éxito”, aseguró Barrera en entrevista con Jeanette Leyva Rus, para Negocios W en donde reconoció que actualmente hay mucha volatilidad, afirmó que siempre existen mecanismos de cobertura para proteger las inversiones. “El rango en el que se prevé el movimiento es de entre 17.80 y 19.20, rango estimado por Banco Base”.

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Inversiones en espera de mayor claridad

Asimismo, aseguró que muchas empresas traen proyectos de crecimiento y nuevas inversiones, pero están en suspenso, esperando más claridad en el tema de T-MEC conforme esto suceda habrá más apetito de tomar créditos.

Sobre el Plan México, afirmó que existen alternativas para los inversionistas y en el caso de Banco Base apoyan a las empresas que quieren ser parte de este proyecto, principalmente en infraestructura y energía.

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