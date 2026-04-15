Mx - El Bogueto llega a San Lázaro: reguetón, adicciones y una propuesta inesperada en la Cámara de Diputados. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

El cantante de reguetón mexicano conocido como El Bogueto participó este 15 de abril de 2026 en un foro realizado en la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión, en San Lázaro, enfocado en la prevención y atención de las adicciones en México. Su presencia no estuvo vinculada a actividades legislativas, sino a un encuentro de carácter social con enfoque en juventud y salud pública.

El evento formó parte del foro “La importancia de los centros de internamiento contra las adicciones en México”, donde se buscó abrir el diálogo entre legisladores, especialistas y figuras públicas con influencia en audiencias jóvenes. La participación del artista generó atención inmediata debido al contraste entre el entorno político y la cultura urbana.

Qué hizo El Bogueto en San Lázaro y cuál fue su propuesta

Durante su intervención, El Bogueto compartió reflexiones personales y habló sobre el papel que puede tener la música en procesos de rehabilitación. El cantante propuso la creación de estudios de grabación dentro de centros de internamiento, con el objetivo de utilizar la producción musical como herramienta de reinserción social y prevención de recaídas.

La iniciativa fue presentada en un contexto donde se discutieron alternativas para fortalecer los programas de atención a las adicciones, incorporando actividades creativas como parte del tratamiento. Su participación estuvo acompañada de otros ponentes vinculados a la atención de salud mental y adicciones.

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Un foro entre la política y la cultura urbana

El encuentro se realizó en el Auditorio Aurora Jiménez, dentro del recinto legislativo de San Lázaro, y reunió a activistas, especialistas y representantes del ámbito cultural. El objetivo del foro fue analizar nuevas estrategias de prevención, así como acercar mensajes de impacto a sectores juveniles.

La presencia de El Bogueto convirtió el evento en tendencia en redes sociales, al reunir dos mundos que rara vez coinciden, el Congreso de la Unión y la escena del reguetón mexicano. Más allá de la controversia, el foro dejó sobre la mesa el debate sobre el uso de figuras públicas como puente para abordar problemáticas sociales complejas.