El Pluggg 3 OVA 1: Trap frontal en medio de una generación en decadencia | Días Extraños

Todavía recuerdo esa tarde, un carro modelo noventa: Chino y yo esperando el mensaje. La Cajita Feliz que llevaba dentro un Charlie Brown y un Snoopy explorador, cuya mochila a la espalda podía abrirse en un compartimento que mostraba su kit de viaje. En el estéreo sonando Pxxr Gvng. Reímos un momento elucubrando en ese concepto tan trappi: “tu coño es mi droga”. Ya se tardaron, dijo Chino. Espera, deja la canción. Luego, I love pussy. La cantamos juntos. No había droga, tan solo unas hamburguesas del McDonalds, quizá un par de botellas de cerveza y un mensaje de fiesta en espera. «El porro de hashis te lo he dejao en la mesilla (….), a esa bitch yo la quiero pa’ti». Todavía recuerdo esa línea, las cajitas felices y esa tarde, afuera de la casa de mis padres, haciéndonos los yonquis sin más droga que Poor Gang sonando en el carro. Verano del 2016.

Este no es un texto cualquiera. He pasado las últimas dos semanas escuchando como degenerado El Pluggg 3 OVA 1. Es un hechizo, me ha encantado. Me siento dentro de un bucle levantando pesas sin que llegue al fallo. El Nintendo que mis padres nunca me compraron, las maquinitas de la esquina, el carrusel inmóvil, los chicos que saludaban desde la esquina durante mi infancia, sospechosos, siempre en pantalones holgados y cadenas colgando, desprendiendo humo. Yo no crecí en un barrio tan pobre, pero había joseo, claro que sí.

El Pluggg 3 OVA 1, estado sostenido, relato eléctrico enchufado a su dueño. Cause I’m for real, papi, Yung Beef.

El lenguaje del trap es curioso, algo mañoso. El plug, lo que conecta. Él tiene lo que buscas. Drogas, armas, datos. También es un botón pegado al culo. Soy el que mueve la línea, Yung Beef mueve esta idea hasta el lado opuesto. Porque ya no es solo el que reparte, sino el que abre una especie de puerta entre realidades. Álbum metafísico que obliga a mirar la realidad actual de nosotros, generación nacida y criada en los noventa. Los verdaderos noventa.

He venido escribiendo este texto desde hace un par de semanas pero no sabía cómo. Solo lo escuchaba, como hago ahora. Enciende el viaje, entra en el trance. Un cuerpo, el beat, una sustancia.

«Dile a Diosito’el tiene to’organizao, que él sabe, él tiene to’ òrganizao». No hay religión pero sí entrega. Eso que te conecta con lo que tú no puedes controlar. El algoritmo, la muerte y un loop eterno. Eso a mí me ha conectado con El Pluggg 3 OVA 1. El nombre es un conjuro, la consagración que te devuelve la fortaleza que ese mundo de mierda te arrebata a poco que te descuides. EEEEEEEEEEELLLL PLUGGG.

El Plug dealer y médium. Una interfaz de la defensa. Mira eso. «Si quieres guerra, guarra, yo te la declaro, le doy besito’ después de que me coma to’ el rabo, Alejandrito Rauw». ¡Ja!

«320 voltios guarra soy el plug». «Es una Warra sucia del Sur». Es increíble la devoción que Yung Beef tiene por el Sur (Granada, 1990). ¿Qué dirían los editores de Punto de Partida? Se correrían en sus propios pantalones ahora mismo, según ellos y su reciente convocatoria para hablar del ‘sur’.

Resuena voz diluida. Autotune del Yung Beef más espectral. El efecto es extraño. No hay entusiasmo. La derrota reina y eso a mí me encanta, no tienes idea. Nuestra generación representada en un bucle. ¿Alguna vez creímos que cambiaríamos algo?

En “Zkittlez” dice: “A veces ya ni sé qué hacer / ’Toy en esto desde los cassette”. Es una línea casi ceremonial. Confirma un desgaste que suena más antiguo que su propia voz. Lleva tanto tiempo repitiéndose que el presente ya no parece un lugar nuevo, sino un pasillo largo, un sueño compartido que nadie puede interrumpir.

Escuchar El Pluggg 3 OVA 1 se vuelve ejercicio metafísico. En su insistencia su aura te transforma… “Pheel Koolin”, rendición frente a la estructura mayor. La Geometría del Vínculo, me gusta decirle yo. Eso a lo que estamos todos conectados, una forma inexorable, amigo.