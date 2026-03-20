Corea del Norte sorprende: Hija adolescente de Kim Jong-un aparece conduciendo un tanque militar | VIDEO

Corea del Norte volvió a captar la atención internacional tras la difusión de imágenes en las que la hija de Kim Jong-un aparece conduciendo un tanque militar durante una demostración del ejército. El hecho, que rápidamente se viralizó, ha sido interpretado como un mensaje político y simbólico del régimen.

Las imágenes fueron publicadas por medios estatales norcoreanos, que mostraron a la joven adolescente —identificada como Kim Ju-ae— participando en actividades militares junto a su padre. En los videos, se observa a la adolescente dentro de un vehículo blindado, aparentemente en control de un tanque durante ejercicios supervisados.

🚨🇰🇵 | El régimen de Corea del Norte publicó un video del dictador Kim Jong-un a bordo del chasis de un tanque de guerra durante una serie de ejercicios militares, junto a su hija y heredera Kim Ju-ae. pic.twitter.com/A2g0UkzW3r — La Derecha Diario (@laderechadiario) March 20, 2026

¿Qué se sabe del evento?

La escena ocurrió en el marco de maniobras militares organizadas por el régimen, donde Corea del Norte exhibió parte de su poderío bélico. La presencia de Kim Ju-ae no es nueva, pero sí cada vez más frecuente y visible.

Desde 2022, la hija de Kim Jong-un ha aparecido en actos oficiales, desfiles militares y lanzamientos de misiles, lo que ha llevado a analistas internacionales a considerarla como una posible heredera del poder.

WATCH: North Korean Supreme Leader Kim Jong Un, accompanied by his daughter Kim Ju Ae, oversaw a live-fire test of multiple rocket launch systems on Saturday.



The state said the drill showcased its deterrence capabilities and its ability to hit targets up to 420 km away,… pic.twitter.com/5JtRdt7vC4 — Tabz (@TabzLIVE) March 15, 2026

¿Por qué es importante?

Expertos en geopolítica señalan que este tipo de imágenes no son casuales. Mostrar a la hija del líder en un entorno militar busca reforzar la narrativa de continuidad del régimen y enviar un mensaje tanto al interior del país como al exterior.

El hecho de que se le vea conduciendo un tanque no implica necesariamente un rol operativo real, pero sí tiene un fuerte peso simbólico: representa poder, control y preparación dentro de la estructura del Estado.