¿Qué diría el gym si hablara? El polémico Top 10 de La Corneta

¡Ponte las pilas! Si los aparatos del gym hablaran, esto te dirían según La Corneta. ¿Alguna vez has sentido que la caminadora te juzga o que la prensa te mira con desprecio? No estás loco. En la emisión de hoy, Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristóbal “El Estaca” soltaron el veneno con un Top 10 que nos recordó por qué ir al gimnasio puede ser una experiencia... humillante.

Si los aparatos tuvieran conciencia y un micrófono frente a ellos, estas serían las joyitas que soltarían mientras intentas cumplir tu propósito de año nuevo (en pleno abril):

El Top 10 de la “Humillación Fitness”

La cruda realidad física: “Pesas 150 kilos y no puedes levantar una mancuerna de 5kg, algo no me cuadra”.

El drama de la prensa: “Quítate, quítate, quítate… Uf, gracias, sí estás muy pesado”.

El preinfarto: “¡Venga, una más, una más!... Alguien háblele al 911”.

La comparación destructiva: “¿Ya terminaste? La señora de 90 años con osteoporosis hizo una rutina más pesada, huevón”.

Sugerencias de entrenamiento casero: “¿Eso es lo más que puedes levantar? Mejor te hubieras quedado en tu casa a hacer bíceps con dos rollos de papel de baño”.

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El toque picante: “Te aseguro que tu novio no te hace sudar igual”.

El golpe al autoestima: “Hey, súbanse de uno en uno… ah, perdón”.

El consejo financiero: “Espérate a fin de mes, paga la mensualidad y renuncia a esta rutina”.

El acosador de acero: “Uy, qué nalgototas”.

El mensaje final: “Vete a las regaderas, por favor”.

Si después de leer esto te dieron ganas de cancelar la membresía, te entendemos. Pero recuerda que, como dicen en La Corneta, lo importante no es llegar, sino que no te saquen por falta de higiene.

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¿Cuál de estos te ha dicho tu subconsciente mientras estás en la elíptica? Escucha La Corneta de lunes a viernes de 4:00 a 6:00 pm por W Radio.