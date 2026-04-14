Mx - ¿Por qué Trump está enfrentado con la Iglesia Católica? Del choque con el Papa Francisco a una crisis histórica en 2026

La relación entre Donald Trump y la Iglesia Católica ha transitado de la tensión ideológica al enfrentamiento abierto en menos de una década. Lo que comenzó como un desacuerdo por temas como migración y política social con el Papa Francisco terminó escalando a críticas directas, choques públicos y un deterioro progresivo en la relación con el Vaticano.

Para 2026, el conflicto alcanzó un punto crítico con el Papa León XIV, en medio de una crisis diplomática sin precedentes entre Estados Unidos y el Vaticano. Declaraciones, decisiones políticas y episodios simbólicos polémicos marcaron una ruptura que hoy ha cambiado por completo la relación entre poder político y liderazgo religioso.

2016: confrontación con el Papa Francisco

La confrontación comenzó en 2016, cuando el Papa Francisco cuestionó la propuesta migratoria de Donald Trump y aseguró que “quien construye muros no es cristiano”. El entonces candidato presidencial estalló, calificando al pontífice de “político” y “vergonzoso”, marcando un quiebre inusual entre un aspirante a la Casa Blanca y el líder de la Iglesia Católica.

Durante su primer mandato, el conflicto se mantuvo en el terreno ideológico. Migración, cambio climático y capitalismo fueron puntos constantes de fricción entre Trump y el Vaticano, con posturas opuestas que reflejaban no solo diferencias políticas, sino también una distancia con la doctrina social católica.

RECOMENDADO: Llama el Papa León XIV a no permitir que la guerra y la injusticia nos paralicen

2020–2025: protestas por George Floyd en la Iglesia de St. John

En junio de 2020, en medio de las protestas por la muerte de George Floyd, Donald Trump protagonizó una de las escenas más polémicas de su mandato. Camino hacia la St. John’s Church, conocida como la “iglesia de los presidentes”, posó con una Biblia tras el desalojo de manifestantes en la zona. El gesto fue duramente criticado por líderes religiosos, incluidos católicos, como el arzobispo de Washington, Wilton Gregory, quien acusó al mandatario de “manipular símbolos sagrados” con fines políticos.

Años después, ya en un nuevo ciclo político, el conflicto escaló hacia la jerarquía eclesiástica. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos cuestionó públicamente las políticas migratorias impulsadas por Trump, alineadas con medidas restrictivas en la frontera. La respuesta desde su entorno no tardó, figuras cercanas, como JD Vance, acusaron a la Iglesia de priorizar intereses económicos, como fondos federales para atención a migrantes, sobre principios morales. Este cruce elevó el tono del enfrentamiento, trasladándolo de lo simbólico a un choque político directo con la estructura institucional católica.

RECOMENDADO: Papa León responde a Trump: “No le tengo miedo” y denuncia guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán

2026: ls ruptura con el Vaticano y ataques directos al Papa León XIV

El punto de mayor tensión llegó en 2026, cuando la relación entre Estados Unidos y el Vaticano entró en una crisis diplomática tras nuevas críticas del Papa León XIV a las decisiones internacionales de Donald Trump, particularmente en temas de seguridad y conflictos en Medio Oriente. La respuesta del mandatario no tuvo precedentes, calificó al pontífice como “débil”, “equivocado” y “demasiado político”, además de cuestionar que el líder religioso interviniera en asuntos de Estado.

En paralelo, la tensión se trasladó al terreno simbólico y digital. A través de su plataforma Truth Social, Trump difundió publicaciones polémicas, incluida una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparecía con rasgos asociados a una figura similar a Jesucristo. Líderes católicos, teólogos y sectores conservadores calificaron el contenido como ofensivo e inapropiado. El episodio no solo intensificó el conflicto, sino que consolidó una década de tensiones que evolucionaron de diferencias ideológicas a un enfrentamiento abierto con implicaciones políticas, diplomáticas y religiosas.