La tensión entre la Casa Blanca y el Vaticano volvió a escalar luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras críticas contra el papa León XIV, a quien acusó de ser “débil” frente al crimen y de mantener posturas equivocadas sobre temas como las armas nucleares.

Trump contra papa León: ¿Qué dijo el presidente de Estados Unidos que provocó la reacción del Vaticano? pic.twitter.com/GtZyvo2maQ — Franc (@paco__miranda) April 13, 2026

Durante declaraciones ante medios tras su llegada a la Base Conjunta Andrews, Trump fue contundente: dijo que no es “fan” del pontífice y cuestionó que el papa tenga una visión distinta en temas clave de seguridad y política internacional. Además, en su red Truth Social, el mandatario calificó al líder religioso como “pésimo” en política exterior.

Trump contra el papa León XIV

Las declaraciones provocaron una rápida reacción del Vaticano. El papa León XIV respondió que no teme al gobierno de Trump y aseguró que continuará defendiendo el mensaje del Evangelio, especialmente en favor de la paz y contra la guerra.

El pontífice ha sido una de las voces más críticas del conflicto en Medio Oriente, particularmente de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. En días recientes, calificó la escalada militar como una “locura” y llamó a una reflexión profunda sobre el uso de la fuerza.

Papa León responde a Trump: “No le tengo miedo” y denuncia guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán pic.twitter.com/fDkB8Js3Lr — Franc (@paco__miranda) April 13, 2026

¿Qué dice el Vaticano?

Desde el Vaticano, fuentes cercanas han señalado que el papa mantendrá su postura moral sin entrar en confrontaciones políticas directas. Insisten en que el papel de la Iglesia es promover la paz, el diálogo y la reconciliación.

Además, subrayan que las críticas del pontífice no buscan atacar gobiernos, sino advertir sobre las consecuencias humanitarias de los conflictos y decisiones políticas.

Este intercambio refleja una creciente tensión entre el liderazgo político de Estados Unidos y la autoridad moral del Vaticano. Mientras Trump mantiene una postura firme en seguridad y política exterior, el papa León XIV insiste en condenar la guerra.