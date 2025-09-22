Que la Presidenta no proteja a los morenistas que son parte de la Luz del Mundo, pide víctima: Peniley Ramírez

Sochil Martin es una de las vícitmas de Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo, quien pide a la presienta Claudia Sheuinbaum no encubrir a miembros de su parrtido involucrados en el caso criminal.

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum negara tener información sobre investigación alguna de la iglesia de La Luz del Mundo, la periodista Peniley Ramírez compartió en el espacio de “Así las Cosas” la preocupación de Sochil Martin, la principal denunciante de la red de trata de Nasón Joaquín, quien lamentó que en México “el caso no ha avanzado” y confirmó a la periodista que “hay fotos de políticos de Morena que son miembros de La Luz del Mundo” , por lo que hizo un llamado para que la presidenta Sheinbaum, aunque no es parte de dicha congregación, espera “que no proteja a quienes sí lo son”.

En entrevista con Gabriela Warkentin, la periodista recordó que Nasón Joaquín, líder de la Luz del Mundo, fue detenido en California, pero ahora al igual que otro criminal como Genaro García Luna, ya se encuentra en Nueva York en donde enfrente una acusación que involucra temas como la corrupción política lavado de dinero y abuso sexual, una actividad heredada.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Humanismo Mexicano’, peligro para México y la sociedad: Sharim Guzmán

¿Cómo operaba la Luz del Mundo?

Peniley recordó que la iglesia de la Luz de Mundo fue fundada en 1926, por el abuelo de Naasón Joaquín, quien abusó de niñas y niños, a su muerte, el padre de Naasón Joaquín tomó las riendas de la iglesia e hizo lo mismo, heredando el título a su hijo quien se convirtió en la tercera generación de abusadores.

Dentro del selecto grupo de mujeres adultas de la congregación, se encontraba la madre de Nasón, quienes “se dedicaban a identificar a las niñas para que fueran abusadas” actuando con el modus operandi de la fe, convenciendo a las familias de entregar a las niñas lo que deberían considerar como “una bendición de Dios”, así como cualquier apoyo que se dieran al apóstol.

En caso contrario, la familia de la menor era exiliada de la comunidad de La Luz del Mundo e incomunicada de sus otros familiares.

TE PUEDE INTERESAR: 16 años de cárcel a líder de la Luz del Mundo, culpable de abuso infantil

Que no se proteja a los cómplices de Naasón Joaquín

Reconoció que no es agradable hablar o escribir de este tema por la crudeza de los casos de abuso y ahora “el encubrimiento”, pues señaló que “luego de los abusos los cómplices se dedicaron a secuestrar testigos, lavar con cloro muebles, destruir documentos, incluso digitales y amenazar a las familias”, por lo que la principal denunciante Sochil Martin, mujer México-norteamericana, lamenta que el caso no haya avanzado en México.