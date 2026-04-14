Clima 15 de abril de 2026: ¿Cuál será el pronóstico del tiempo para este miércoles en Edomex y CDMX?

El clima para este miércoles 15 de abril de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México estará marcado por un ambiente templado a cálido, con presencia de nubes, lluvias ligeras y rachas de viento, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Durante la mañana se prevé un ambiente fresco, con cielo medio nublado en el Valle de México. Conforme avance el día, la temperatura aumentará y se espera un ambiente cálido en la tarde, acompañado de incremento de nubosidad.

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En la Ciudad de México, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados como mínima y alcanzarán máximas de 27 a 29 grados Celsius. En Toluca, Estado de México, el ambiente será más frío al amanecer, con mínimas de 9 a 11 grados y máximas de hasta 24 grados.

Lluvias, viento y posibles chubascos

El pronóstico indica que habrá probabilidad de lluvias aisladas y chubascos en la región, principalmente por la interacción de humedad y condiciones atmosféricas inestables.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas e incluso caída de granizo en algunas zonas, especialmente hacia la tarde y noche. Además, se prevén vientos del norte de entre 10 y 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta 45 km/h.

Radiación solar y recomendaciones

A pesar de la nubosidad, el nivel de radiación UV puede ser alto en periodos de sol, por lo que autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada, usar protector solar y mantenerse hidratado.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que estas condiciones forman parte de la transición hacia la temporada de lluvias, por lo que la variabilidad del clima será constante en los próximos días.

Para este miércoles, el escenario es claro: mañana fresca, tarde cálida y posibles lluvias con viento en la noche.