La CFE y el INPI firman convenio para avanzar en electrificación de Sierra Tarahumara en beneficio de 28 mil 480 personas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), firmaron un Convenio Marco de Colaboración que contempla la construcción de 10 líneas de distribución, 918 proyectos de electrificación: 808 se realizarán con sistemas solares y 110 con extensiones de red, todo ello en beneficio de 28 mil 480 personas en la región de la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, con una inversión total convenida de 669.69 millones de pesos (MDP), de la cual, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) aportará 100 MDP (equivalentes al 15% del total) mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) gestiona el resto de los recursos a través del Fondo de Servicio Universal Energético (FSUE), que administra la Secretaría de Energía (SENER).

Ampliar

El principal objetivo de este convenio es saldar una deuda histórica con los pueblos originarios, transformando la calidad de vida de miles de familias y llevando energía eléctrica a zonas que, por su compleja orografía, habían permanecido en el aislamiento energético por décadas.

La ejecución de estas obras no solo representa la instalación de postes, cableado o paneles solares; significa el acceso real a la salud, la educación y el desarrollo económico.

Con este esfuerzo conjunto, firmado a mediados de marzo de 2026, la CFE y el INPI reafirman su compromiso de impulsar el desarrollo y bienestar de las comunidades indígenas, garantizando el acceso a la energía eléctrica de manera sostenible y responsable.