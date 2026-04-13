Comisión de Búsqueda de la CDMX reconoce retos y límites en políticas y mecanismos

Luego de que el Comité de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la ONU diera a conocer su informe sobre la situación en México, el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete reconoció que las Desapariciones CDMX son una problemática muy relevante y que merece tratarse en el más alto nivel de la agenda pública, asegurando que así se ha hecho en la capital mexicana con la instalación de un gabinete de búsqueda de personas desaparecidas encabezado por la fiscal General de Justicia, Bertha Alcalde y el secretario de gobierno, César Cravioto.

El plan ante la crisis de personas desaparecidas



"Es una problemática muy relevante y que merece poderse tratar en el más alto nivel de la agenda pública (…) Se ha hecho desde el Gobierno de la Ciudad de México con la instalación de un gabinete de búsqueda de personas… pic.twitter.com/DkgQlyXEBi — Así Las Cosas (@asilascosasw) April 13, 2026

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Retos en el enfoque institucional

En entrevista con Gabriela Warkentin, para “Así las Cosas”, Gómez Negrete detalló que en su informe el Comité para la Desaparición Forzada de la ONU, se centra en buscar una solución aludiendo al derecho penal internacional, pero dijo, “está siendo excedido por el fenómeno de desaparición… hay que superar que no todos los casos son desapariciones forzadas o desapariciones voluntarias”.

Reconoció que con México, hay un trayecto de experiencias y cooperación internacional que se debe revisar porque ha llevado a mecanismos especiales, “cuando en realidad lo que necesitamos es transformar las instituciones ordinarias y ponerlas al servicio de la búsqueda, lo cual es un camino largo en comparación con la inmediatez que requieren los caos”. Y enfatizó al señalar “no significa que la solución a nuestros problemas tenga que venir del extranjero”.

Recordó experiencias como el mecanismo extraordinario de identificación forense que dijo “resultó ser un fracaso”. Si no hubiéramos adoptado hace 10 años las bases de datos y hubiéramos construido la propia estaríamos más ceca de la solución. Hoy tiene cada estado su base de datos, hay esfuerzos que no dialogan y estamos lejos de lograr el sistema de identificación humana como quisiéramos.

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Cooperación internacional y experiencias

“En el debate que vemos irreflexivamente hay un llamado a aceptar la cooperación internacional ha estado por varios años y las experiencias en varios proyectos de cooperación no nos han ayudado importante identificar los problemas que necesitamos superar porque esos además están muy lejos de solucionarse con las herramientas del Derecho Penal Internacional, es tema técnico de diseño institucional”, señaló.

En su experiencia, dijo haber identificado los mecanismos que se pueden desarrollar en diversos países, por ello señaló que “en México se necesita la integración del sistema público como tal, y los resultados y si bien no estamos solucionando, es que si de hace el diagnóstico con mecanismos extraordinarios no se va a resolver”.