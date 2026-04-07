El choque por los desaparecidos: Por qué el Gobierno de México dice “no” al reporte de la ONU

Claudia Sheinbaum muestra la respuesta del estado mexicano ante el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el gobierno federal ya prepara la explicación detallada y técnica sobre los motivos por los que rechazó el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas.

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¿Por qué el gobierno rechaza el informe de la ONU?

En la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria, insistió que el comité no pertenece a la ONU ni a uno de sus organismos y enfatizó que en México ya no hay estos delitos por parte del Estado.

“Y hay suficientes argumentos, ni queremos negar la situación porque la estamos atendiendo…Lo que no estamos de acuerdo es hacia dónde quiere llevar este documento y cómo es redactado y cómo es orientado todo este documento y con gusto les pedimos que hagan una conferencia de prensa para que puedan explicar con todo detalle el documento… No hay un reconocimiento de nada de eso por parte de lo que ha estado haciendo el gobierno de México. Ah, pero sí hay una calificación y una orientación de pedir que se lleve a la asamblea de Naciones Unidas. Y el análisis que se hace del documento desde el primer borrador a este documento no es un análisis político. Es un análisis técnico”.

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¿Qué cuestiona sobre el contenido del documento?

Después que elComité solicitara medidas de cooperación y apoyo financiero o asistencia especializada, Sheinbaum Pardo puso en duda los motivos por los que el Comité no consideró el trabajo de los gobiernos de la llamada “Cuarta Transformación”.

“Si lo único que concluyera el reporte fuera ¿cómo apoyamos? Ah, bienvenido, adelante, aún cuando no estamos de acuerdo en unos temas, no, el documento tiene otra orientación de llevar al Consejo de Naciones Unidas este tema en contra del gobierno de México, entonces eso ya es otra cosa cuando el gobierno de México lo que ha estado haciendo es atender este tema". —

-¿Cuál sería la orientación?

-Bueno ya que den la conferencia de prensa por lo pronto nosotros decimos, no estamos de acuerdo con este documento y nada más hay que leer las conclusiones para saber que no están reconociendo el esfuerzo del gobierno de México”.

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¿Cómo aborda el gobierno el tema de desapariciones?

Y es que insistió sólo se consideraron gobiernos neoliberales y la situación en los estados de Veracruz, Jalisco, Nayarit y Coahuila Sobre el cuestionamiento si pudiera recibir el apoyo enfatizó que mantiene su gobierno el contacto directo con el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas y sus áreas especializada. Enfatizó que su gobierno atiende la desaparición en dos ámbitos.

“Nosotros separamos en dos lo que presentamos aquí, lo que ocurrió en aquellas épocas, eso ya no ocurre en México, si llega a ocurrir la desaparición de una persona por una autoridad del estado, debe ser sancionada pero no es una orden de ninguna institución, puede ser un servidor público que llegue a cometer ese delito y debe castigarse porque no se solapa un delito de ese tipo, otra cosa distinta y estamos trabajando en ello y queremos erradicar ese delito, es el tema de la desaparición que cometen grupos de la delincuencia organizada, que secuestran agentes para la utilización de estos jóvenes en sus grupos delictivos”. —

Negó que exista molestia por su administración.

“Alguno de ellos dijo es que el gobierno de México se puso muy enojado, no, no, no es enojo, no es un asunto del estado de ánimo, es un asunto que no pueden acusar a un gobierno que luchó contra la desaparición forzada por parte del Estado, de que está cometiendo el mismo delito, o que equiparen la desaparición en México a ese delito , es un delito sí, estamos trabajando en ello , pero es algo que tiene este Comité que hacerlo de manera distinta”.

La Jefa del Ejecutivo Federal fue cuestionada si el Estado está rebasado, a lo que enfatizó que en México el estado existe y no está rebasado, además que se actualiza en una serie de delitos que se presentaron a partir de la guerra contra el narcotráfico.

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