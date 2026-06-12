SEGOB y comerciantes del Centro Histórico revisan retiro de vallas tras arranque del Mundial

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En entrevista con Areli Paz el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto informó que el operativo que se implementó ayer funcionó, alrededor de medio millón de personas disfrutaron del inicio del Mundial de Futbol 2026 en el Estadio Ciudad de México, en el Fan Fest del Zócalo, en las 18 alcaldías y entre quienes acudieron a celebrar al Ángel de la Independencia. En los días posteriores se realizarán cortes en la vialidad para que las personas puedan tomar otras rutas y no se vean afectadas por las movilizaciones.

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¿Qué acordaron autoridades y comerciantes del Centro Histórico?

Sobre los comerciantes informó que hoy tuvieron una reunión con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y aproximadamente 30 dirigentes de vendedores establecidos en el Centro Histórico donde acordaron revisar el tema de las vallas en algunas zonas y buscar alguna forma de operar diferente.

Cravioto dio a conocer que durante los enfrentamientos cuando inició el partido inaugural se envió al juez cívico a varias personas que después pudieron salir; y revisan si hay denuncias de personas afectadas para abrir carpetas de investigación.

“Se ganó en que los nubarrones que había y ese planteamiento de algunos que decían que iba a haber una inauguración del Mundial sin gente, que no iba a haber Fan Fest aquí en el Zócalo, pues se disipó… ahorita mismo está funcionando el Fan Fest otra vez, está aquí el partido de Canadá con un país europeo, con Bosnia, no hay tanta gente como ayer, pero sí hay varios miles que están aquí en el centro… está agarrando buen ritmo". — César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México

Las obras completas del Metro estarán listas este mes.

No se terminaron porque el recurso federal llegó con retraso.

Hoy hubo reunión del gobierno de la CDMX con organizaciones de comerciantes del centro afectados por los bloqueos, que por la tarde darán detalles. Los… https://t.co/QHARAZkN17 — Areli Paz (@AreliPaz) June 12, 2026

¿Cómo será el operativo durante los próximos 38 días?

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México mencionó que ayer fue probablemente el día con mayor tensión por la inauguración y dio a conocer que los 38 días que restan del Mundial se mantendrá un operativo de seguridad reforzado cuando se realicen partidos en la capital; además puntualizó que se mantendrá la vigilancia porque todos los días habrá Fan Fest y gente en restaurantes y bares viendo los juegos.

“En todos los espacios que se tuvieron que atender ayer alrededor de 15 mil elementos de la Secretaría de Seguridad estuvieron atendiendo, más mil elementos de la Secretaría de Gobierno y de otras dependencias del Gobierno de la Ciudad, que estuvimos pendientes de que todo esto funcionará”. — César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México

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¿Qué obras faltan por concluir en la Ciudad de México?

Sobre las obras que prometió entregar la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada antes del inicio del Mundial comentó que todas se entregaron y las que faltan están relacionadas con estaciones del Metro porque como fue un recurso federal que se obtuvo reciente continuarán los trabajos debido a que no tiene que ver únicamente con la Copa del Mundo y aseguró que “en este mes estarán todas”.

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