Se cumplieron las metas de seguridad durante la inauguración del Mundial, afirma Pablo Vázquez

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que hubo 19 personas detenidas. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

La SSC cumplió con los objetivos y metas de seguridad establecidos por la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante la jornada inaugural del torneo, aseguró el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho.

En entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, el funcionario destacó que se garantizó que las personas disfrutaran de la inauguración y del partido de la Selección Mexicana en un ambiente de paz y tranquilidad, al tiempo que se respetó el derecho a la protesta.

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¿Cuántas personas fueron detenidas durante la inauguración?

Pablo Vázquez detalló que se registraron 19 personas detenidas. De ellas, ocho fueron puestas a disposición por daño a la propiedad y siete por lesiones a policías, casos que quedaron en manos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Señaló que muchos de los implicados enfrentarán su proceso en libertad, aunque las carpetas de investigación permanecen abiertas. Asimismo, cuatro personas fueron remitidas a juzgados cívicos por afectaciones a la vía pública y otras cuatro por portar acreditaciones falsas de nacionalidad extranjera.

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¿Qué incidentes se registraron en los Fan Fest?

En dos eventos distintos del Fan Fest fueron detenidas dos personas por robo de teléfonos celulares. Las autoridades lograron recuperar 36 equipos.

El titular de la SSC subrayó que estos hechos no son representativos frente a la cantidad de asistentes que participaron en las actividades organizadas por el Mundial CDMX.

“El saldo es muy positivo para la ciudad y el resultado más palpable es la gente en la calle, el Zócalo lleno, al igual que los 16 Fan Fest, y la celebración en el Ángel, que se llevó a cabo con mucha calma; la gente disfrutó, estuvo alegre y ese es el mejor resultado”, afirmó.

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¿Qué ocurrió con el grupo que intentó ingresar por la Puerta 8 del estadio?

Sobre las personas embozadas que intentaron ingresar por la Puerta 8 del Estadio durante el partido, Vázquez Camacho explicó que la situación fue controlada por los elementos de seguridad desplegados en el interior del inmueble.

Indicó que incluso se detectaron bombas molotov, pero tras unos 20 minutos el orden fue restablecido.

Añadió que existen causas de protesta legítimas, aunque consideró que este tipo de expresiones violentas terminan por afectar a terceros y empañar las manifestaciones públicas.

¿Habrá ajustes en la operación del Fan Fest del Zócalo?

El secretario reconoció que se realizarán algunas adecuaciones en la operación del Fan Fest del Zócalo, debido a la gran respuesta ciudadana.

Explicó que, pese a las protestas anunciadas, miles de personas acudieron desde temprana hora para disfrutar del evento y señaló que a las 8:00 de la mañana ya se contabilizaban alrededor de 20 mil asistentes.

También destacó que los resultados en materia de seguridad han sido posibles gracias a la comunicación con la ciudadanía.

Finalmente, recordó que el Mundial CDMX se desarrollará durante 39 días, por lo que se mantendrán despliegues de seguridad acordes con cada situación, sin descuidar el orden en el resto de la capital.

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