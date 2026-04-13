Donald Trump fuera: ¿Qué es la Enmienda 25 y cómo esta ley podría lograr su destitución?

En medio de la tensión política en Estados Unidos este abril de 2026, ha vuelto a surgir una pregunta clave: ¿puede ser destituido Donald Trump mediante la Enmienda 25? Este mecanismo legal, contemplado en la Constitución estadounidense, es una de las vías más rápidas para retirar del poder a un presidente.

La Enmienda 25 fue ratificada en 1967 tras el asesinato de John F. Kennedy, con el objetivo de establecer reglas claras sobre la sucesión presidencial y los casos de incapacidad del mandatario.

¿Cómo funciona la Enmienda 25?

El punto clave está en su sección 4. Esta permite que el vicepresidente, junto con la mayoría del gabinete, declare que el presidente no está en condiciones de ejercer sus funciones.

Si esto ocurre, el vicepresidente asume el poder de forma inmediata como presidente en funciones. Sin embargo, el mandatario puede impugnar la decisión, lo que obligaría al Congreso a intervenir. Para mantener la destitución, se requiere el voto de dos tercios en ambas cámaras.

¿Puede aplicarse contra Donald Trump?

En las últimas semanas, legisladores y figuras políticas han planteado la posibilidad de activar esta enmienda tras declaraciones polémicas del presidente sobre política exterior y seguridad.

Sin embargo, el proceso no es sencillo. Depende directamente del vicepresidente y del gabinete, quienes deben estar de acuerdo en que el presidente está incapacitado. Además, requiere respaldo político en el Congreso, lo que complica su aplicación en la práctica.

¿Es lo mismo que un impeachment?

No. La Enmienda 25 no es un castigo por delitos, sino un mecanismo para casos de incapacidad. El impeachment, en cambio, es un juicio político por faltas graves.

Aunque legalmente posible, activar la Enmienda 25 es raro y políticamente delicado. Nunca se ha utilizado para destituir definitivamente a un presidente en funciones.

Por ahora, la discusión sigue abierta y refleja el nivel de tensión que vive Estados Unidos en 2026.