¿Qué dijo la tripulación de Artemis II? Astronautas de la NASA comparten emotivo mensaje|VIDEO

En una ceremonia celebrada en un hangar cercano al Centro Espacial Johnson, la tripulación de la misión Artemis II ofreció sus primeras declaraciones públicas tras su exitoso amerizaje en el Océano Pacífico.

El comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y los especialistas de misión Christina Koch y Jeremy Hansen se presentaron ante el mundo como testigos de una perspectiva de la Tierra que pocos seres humanos han logrado alcanzar.

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¿Qué dijo la tripulación tras el amerizaje?

Reid Wiseman abrió la conferencia diciendo:

“Es un privilegio especial ser humano y es un privilegio especial estar en el planeta Tierra”.

Wiseman confesó que estar a más de 320 mil kilómetros de casa le hizo valorar los lazos más simples y fundamentales, y que aunque el viaje fue el sueño de su vida, el anhelo por reencontrarse con su familia y amigos fue constante durante los días de aislamiento en la cápsula Orión.

Por su parte, Christina Koch, quien se convirtió en la primera mujer en viajar a la órbita lunar, compartió una reflexión profunda sobre la interconectividad de la humanidad.

Describió la sensación de observar la Luna como un cuerpo único en el universo, lo que le permitió entender que todo lo que necesitamos para sobrevivir es provisto de manera milagrosa por nuestro planeta.

La astronauta agregó que, a pesar de las fronteras, todos somos parte de una misma tripulación en la nave Tierra.

Jeremy Hansen destacó cómo la misión reafirmó su creencia de que el propósito humano es colaborar y crear soluciones en lugar de destruir.

Ver la fragilidad de nuestro mundo suspendido en el vacío del espacio es una experiencia que reafirma la necesidad de protegernos mutuamente y cuidar el entorno que nos sostiene, puntualizó.

"It's a special thing to be a human and it's a special thing to be on planet Earth."



Remarks from Artemis II commander Reid Wiseman upon arriving to @NASA_Johnson. pic.twitter.com/OD5TKebGN1 — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 11, 2026

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¿Qué sigue después de Artemis II?

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, calificó a los cuatro tripulantes como “embajadores de la humanidad” y “poetas del espacio”.

Este despliegue tecnológico y humano no solo marca el regreso de nuestra especie a las cercanías de la Luna después de más de 50 años, sino que establece las bases para la misión Artemis III, que buscará llevar nuevamente a los humanos a la superficie lunar en 2028.

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Los cuatro astronautas de la misión @NASAArtemis II han sido evacuados con éxito de la nave espacial Orion tras su amerizaje y se encuentran ahora a bordo del buque USS John P. Murtha. A continuación, serán trasladados a la enfermería, donde se les realizarán los exámenes… pic.twitter.com/hXRtxOxPug — NASA en español (@NASA_es) April 11, 2026

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