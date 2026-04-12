Crisis en Ormuz: Trump ordena bloqueo inmediato y acusa a Irán de extorsión

La tensión en Medio Oriente dio un giro crítico este abril de 2026. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el bloqueo inmediato del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo.

La decisión se produce tras el fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que buscaban frenar el conflicto y limitar el programa nuclear iraní. Sin embargo, el diálogo se rompió y la respuesta fue inmediata.

¿Qué anunció Donald Trump sobre el Estrecho de Ormuz?

A través de su red social Truth Social, Trump aseguró que Estados Unidos comenzará operaciones para interceptar embarcaciones en el estrecho de Ormuz, al considerar ilegal el cobro de peajes por parte de Irán.

El mandatario calificó estas acciones como una forma de “extorsión internacional” y advirtió que cualquier buque que pague estos cargos podría enfrentar restricciones de paso.

Además, afirmó que las fuerzas estadounidenses ya iniciaron operaciones para despejar la zona y garantizar el control marítimo, lo que incluye acciones navales en uno de los puntos más estratégicos del planeta.

¿Por qué es clave el estrecho de Ormuz?

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y es vital para el comercio global.

Por esta vía circula cerca del 20% del petróleo mundial

Es clave para el suministro energético de Europa y Asia

Su bloqueo impacta directamente en los precios internacionales

Por eso, cualquier movimiento en esta zona tiene repercusiones globales inmediatas.

El anuncio de Trump representa una de las medidas más agresivas del conflicto reciente.

El bloqueo no solo afecta a Irán, sino también a países que dependen de esta ruta para exportar petróleo y mercancías. Además, incrementa el riesgo de una escalada militar directa en la región.

En los últimos días, el propio Trump había elevado el tono en Truth Social con amenazas y ultimátums para reabrir el estrecho, lo que anticipaba una posible acción más contundente.