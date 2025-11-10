Inauguran en CDMX el Centro Integral de Búsqueda de personas desaparecidas
En el Centro Integral de Búsqueda de personas desaparecidas se centralizarán reportes y registros en un solo sistema.
El gobierno capitalino, en conjunto con la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, inauguró el Centro Integral de Búsqueda de personas.
Durante el recorrido a las instalaciones, ubicadas en el antiguo SEMEFO, los familiares de las personas desaparecidas se quedaron afuera, ya que no se les permitió la entrada.
En los discursos, tampoco se les dio el uso de la palabra. Solo hablaron los funcionarios.
Te podría interesar: Problema de desaparecidos requiere voluntad política, no es de ausencia de leyes
¿Qué busca lograr el Centro Integral de Búsqueda?
La Fiscal de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, dijo que con este centro las personas ya no tendrán que ir recorriendo institución tras institución.
“Se acabaron los días en donde las familias tenían que ir de institución en institución, donde no se sabía en dónde se tenía que levantar el reporte, donde teníamos algunos desaparecidos que eran de la comisión, algunos de la fiscalía. La idea es que podamos trabajar como uno mismo con esfuerzos en conjunto”.— Bertha Alcalde
También puedes leer: Aprueba Senado Ley de desaparecidos y hace obligatoria la CURP biométrica
¿Cómo funcionará el nuevo sistema de búsqueda en la CDMX?
Dijo que también se tendrá un único sistema de registro de desaparición.
“Y muy importante hay un protocolo de búsqueda de la ciudad que establece el trabajo de grupos institucionales, de tal forma que los casos de desaparición que tenemos reportados día con día se asignan a grupos, no de la fiscalía o de la comisión o de la secretaría, sino grupos que están conformados con personal de todas las instituciones”.