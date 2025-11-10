Inauguran en CDMX el Centro Integral de Búsqueda de personas desaparecidas

“Se acabaron los días en donde las familias tenían que ir de institución en institución", asegura Bertha Alcalde

El gobierno capitalino, en conjunto con la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, inauguró el Centro Integral de Búsqueda de personas.

Durante el recorrido a las instalaciones, ubicadas en el antiguo SEMEFO, los familiares de las personas desaparecidas se quedaron afuera, ya que no se les permitió la entrada.

En los discursos, tampoco se les dio el uso de la palabra. Solo hablaron los funcionarios.

¿Qué busca lograr el Centro Integral de Búsqueda?

La Fiscal de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, dijo que con este centro las personas ya no tendrán que ir recorriendo institución tras institución.

“Se acabaron los días en donde las familias tenían que ir de institución en institución, donde no se sabía en dónde se tenía que levantar el reporte, donde teníamos algunos desaparecidos que eran de la comisión, algunos de la fiscalía. La idea es que podamos trabajar como uno mismo con esfuerzos en conjunto”. — Bertha Alcalde

La desaparición de una persona es una emergencia humana que requiere coordinación y acción inmediata. Con el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas reafirmamos nuestro compromiso en la #CapitalDeLaTransformación para garantizar el acceso a la justicia y verdad… pic.twitter.com/6c84U5H803 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 10, 2025

¿Cómo funcionará el nuevo sistema de búsqueda en la CDMX?

Dijo que también se tendrá un único sistema de registro de desaparición.

“Y muy importante hay un protocolo de búsqueda de la ciudad que establece el trabajo de grupos institucionales, de tal forma que los casos de desaparición que tenemos reportados día con día se asignan a grupos, no de la fiscalía o de la comisión o de la secretaría, sino grupos que están conformados con personal de todas las instituciones”.

