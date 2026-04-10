Mx - Trump presiona a la OTAN por el Estrecho de Ormuz y advierte: “solo reaccionan bajo presión” (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images) / Tom Williams

Trump presiona a la OTAN: “solo reaccionan bajo presión”

Donald Trump se lanza nuevamente contra la OTAN al acusar que el bloque “no entiende nada” si no se le presiona, en medio de un nuevo episodio de fricción internacional. Su mensaje no solo es crítica política, sino una exigencia directa hacia un mayor compromiso militar y rapidez de respuesta ante amenazas estratégicas en Medio Oriente.

El señalamiento se produce mientras Washington insiste en que sus aliados europeos deben asumir un papel más activo en la seguridad global, especialmente en zonas críticas. Para Trump, la OTAN ha mostrado lentitud y falta de contundencia, lo que abre la puerta a decisiones unilaterales de Estados Unidos.

RECOMENDADO: Trump rompe con la OTAN en plena crisis con Irán: “EE. UU. no necesita nada”

Ultimátum por el Estrecho de Ormuz y la alerta por el petróleo mundial

La presión ha escalado con el ultimátum de Estados Unidos para que la OTAN refuerce su presencia en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas más sensibles del comercio energético global. Por esta vía transita una parte sustancial del petróleo mundial, lo que la convierte en un punto crítico para la estabilidad económica internacional.

Así es como están las cosas:

EE.UU. exige mayor despliegue militar aliado

Advierte posibles acciones unilaterales

Busca contener riesgos en Medio Oriente, particularmente frente a Irán

El endurecimiento del discurso refleja la preocupación de Washington por garantizar el flujo energético y evitar interrupciones que puedan impactar los mercados.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Trump se burla de Macron y revive el momento de la bofetada de su esposa Brigitte

El riesgo de una fractura entre aliados

La escalada eleva el riesgo de una crisis con efectos inmediatos en los precios del petróleo y en la estabilidad de los mercados internacionales. Un conflicto en el Estrecho de Ormuz podría detonar volatilidad económica y tensiones militares de mayor alcance.

Al mismo tiempo, la postura de Trump pone a prueba la cohesión de la OTAN: Si la alianza no responde con firmeza, Estados Unidos está dispuesto a actuar por su cuenta, en un escenario que podría cambiar el mapa geopolítico en el corto plazo.