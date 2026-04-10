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Artemis II aterriza con éxito: la tripulación completa histórico regreso desde la Luna

Artemis II aterriza con éxito en el océano Pacífico tras completar su misión alrededor de la Luna; la tripulación supera la reentrada a más de 40,000 km/h y temperaturas extremas

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La misión Artemis II cerró con éxito su capítulo más esperado. Regresó con éxito a la Tierra. Luego de rodear la Luna por primera vez en más de 50 años, la cápsula tocó el océano Pacífico sin contratiempos, confirmando el buen desempeño de los sistemas y la preparación de la tripulación.

A bordo, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen enfrentaron la fase más crítica del viaje completamente equipados, sujetos a sus asientos y siguiendo protocolos milimétricos. La reentrada, considerada el punto de mayor riesgo, puso a prueba tanto la resistencia humana como la ingeniería de la nave en condiciones extremas.

El descenso se completó tras minutos de tensión, calor intenso y pérdida de comunicación, hasta que finalmente los paracaídas se desplegaron y guiaron a la cápsula hacia un amerizaje controlado. Equipos de recuperación llegaron al punto previsto para asegurar la nave y asistir a la tripulación tras su regreso desde el espacio profundo.

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Reentrada exitosa, calor extremo y precisión milimétrica

La nave Orion soportó temperaturas superiores a los 2,500 grados Celsius y velocidades de más de 40,000 km/h durante su ingreso a la atmósfera. Durante cerca de 13 minutos, la comunicación con la Tierra se interrumpió, en uno de los momentos más tensos de la misión.

El correcto funcionamiento del escudo térmico y la trayectoria de reentrada confirmaron mejoras clave respecto a pruebas anteriores, consolidando la confiabilidad del sistema para futuras misiones tripuladas.

Amerizaje en el Pacífico y recuperación de la tripulación

El descenso culminó con el despliegue de paracaídas y un amerizaje en el océano Pacífico, frente a la costa de California. Equipos de la NASA y la Armada estadounidense ejecutaron la recuperación de la cápsula y sus ocupantes sin incidentes.

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