Obesidad y Diabetes en México: Una bomba de tiempo

En entrevista con "Martha Debayle en W", Dr. Fernando Pérez Galaz, médico cirujano especialista en cirugía del aparato digestivo y cirugía bariátrica. Maestría en ciencias médicas, director de Gastrobariátrica Santa Fe en Hospital ABC Santa Fe, única clínica privada en México certificada por la European Association for the Study of Obesity (EASO). Co Fundador de Fundación Obesidades. Certificado por World Obesity Federation, Fellow American College of Surgeons, Fellow American Society for Metabolic and Bariatric Surgery. Certificado por Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad y Enfermedades Metabólicas.

● De acuerdo a datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) más del 70% de los adultos mexicanos tienen sobrepeso y obesidad.

● Según datos publicados por la Organización Mundial de la Salud, 800 millones de personas en el mundo viven con obesidad. Además, se estima que para el 2030, se alcancen 250 millones de casos, debido al incremento en la obesidad infantil en los últimos años.

● De acuerdo con un estudio británico publicado en la revista ‘The Lancet’, el país con un mayor índice de obesidad es Estados Unidos, seguido por China e India, mientras que México se encuentra en la sexta posición.

● Según datos de la Federación Mundial de Obesidad, en 2022, México contó con 21 millones de mujeres que padecen obesidad, con un 41% de prevalencia, y 15 millones de hombres con una prevalencia del 31%.

● De continuar las tendencias actuales, se prevé que para 2030, el 42.9% de los niños de 5 a 19 años vivirán con obesidad en México.

● En 2022, más de 77 millones de estadounidenses eran considerados obesos, es decir, tenían un índice de masa corporal (IMC) igual o superior a 30.

● Ningún país está en vías de cumplir el objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de detener la obesidad para 2025.

● Las tasas más altas de obesidad se encuentran en América del Norte, América Latina y el Caribe. Es probable que casi la mitad de las personas (47%) en Estados Unidos sean obesas para 2030 según el Atlas Mundial de Obesidad.

● En los últimos años, México ha experimentado un aumento importante y preocupante en las tasas de obesidad, convirtiéndose en uno de los países con mayor prevalencia de obesidad en adultos y el número uno en obesidad infantil.

● De acuerdo a datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) más del 70% de los adultos mexicanos tienen sobrepeso y obesidad. La obesidad no solo afecta la calidad de vida de las personas, sino que también representa una carga significativa para el sistema de salud y la economía del país.

● En la Ciudad de México el 37.6% de las mujeres entre 20 y 49 años de edad sufren obesidad. Esto adquiere gran relevancia dado que las mujeres con obesidad durante el embarazo pueden predisponer al feto a desarrollar exceso de tejido adiposo debido a una sobre nutrición In Utero que se asocia al desarrollo de obesidad y diabetes en edades tempranas.

● Para el año 2025 en la CDMX se estima que la prevalencia de obesidad en mujeres de 20 a 49 años será del 45.3% y para el 2030 esta cifra, de no corregirse esta tendencia, será de 52%.

Diabesidad (Diabesity)

● Es un término que se refiere a la fuerte asociación que existe entre diabetes y obesidad. Para tratar la diabetes debemos tratar la obesidad.

● La diabetes y la obesidad son dos problemas de salud interrelacionados que representan desafíos significativos para la salud pública a nivel mundial.

● La epidemia de obesidad ha alcanzado proporciones alarmantes en muchas sociedades, y se ha convertido en un factor de riesgo importante para el desarrollo de la diabetes tipo 2, una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo.

● Comprender la conexión entre la obesidad y la diabetes es crucial para abordar estos problemas de salud de manera efectiva.

● En México, según datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) alrededor de 70% de los casos de diabetes tipo 2 se asocian a obesidad. Y según el INSP y la OMS se estima que 13 millones de personas en México viven con diabetes, colocando a México entre los países con una más alta prevalencia a nivel mundial.

● La obesidad, definida por un índice de masa corporal (IMC) elevado, se ha asociado con un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

● El exceso de grasa corporal, en particular alrededor del abdomen, puede desencadenar resistencia a la insulina, una condición en la que las células del cuerpo no responden adecuadamente a la hormona insulina.

● La resistencia a la insulina es un factor clave en el desarrollo de la diabetes tipo 2, ya que el cuerpo no puede utilizar la insulina de manera eficaz para regular los niveles de azúcar en sangre.

● La relación entre la obesidad y la diabetes tipo 2 es compleja. La obesidad no solo aumenta el riesgo de desarrollar diabetes, sino que también puede dificultar el manejo y control de la enfermedad una vez que se ha desarrollado.

● Las personas con obesidad y diabetes a menudo enfrentan desafíos adicionales para controlar sus niveles de azúcar en sangre, lo que puede aumentar el riesgo de complicaciones graves como enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, daño a los riñones y problemas neurológicos.

Prevención y Tratamiento

● La obesidad y la diabetes tipo 2 se ven afectadas por una variedad de factores, incluyendo la genética, el entorno, la dieta, el estilo de vida y la actividad física. Es importante abordar estos factores de manera integral para prevenir y manejar la obesidad y la diabetes de manera efectiva.

● Esto puede incluir educación sobre la nutrición, promoción de la actividad física, acceso equitativo a la atención médica, y políticas públicas que fomenten entornos saludables y opciones de estilo de vida.

● En la lucha contra la obesidad y la diabetes, la prevención desempeña un papel crucial. Promover la conciencia sobre la importancia de mantener un peso corporal saludable, adoptar hábitos alimenticios equilibrados y fomentar la actividad física regular puede ayudar a prevenir la obesidad y reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

● El manejo de la obesidad y la diabetes también requiere un enfoque integral que aborde tanto la salud física como la mental.

● Además, es fundamental garantizar el acceso equitativo a la atención médica y a los recursos para el manejo de estas condiciones, especialmente en comunidades desatendidas o marginadas.

● La epidemia de obesidad en México es un problema de salud pública que ha alcanzado proporciones alarmantes en las últimas décadas. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México tiene una de las tasas de obesidad más altas del mundo, con aproximadamente el 32.4% de la población adulta clasificada como obesa.

● Este preocupante nivel de obesidad también se observa en la población infantil, con alrededor del 35% de los niños y adolescentes mexicanos en riesgo de sobrepeso u obesidad.

● La prevención y el tratamiento de la diabesidad implican la promoción de estilos de vida saludables que incluyan una alimentación equilibrada, la actividad física regular y el mantenimiento de un peso corporal saludable.

● Al abordar la obesidad, se puede reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y, en el caso de las personas que ya padecen diabetes tipo 2, se puede mejorar el control glucémico y reducir el riesgo de complicaciones asociadas.

● El tratamiento de la obesidad y el sobrepeso es la disminución de grasa, no la pérdida de peso por sí sola. El tratamiento debe ser individualizado y prescrito por personal de salud entrenado en el tratamiento de la obesidad en un entorno de respeto y libre de sesgo de peso.

Dieta y estilo de vida

● La dieta y el estilo de vida son factores importantes que han contribuido a la epidemia de obesidad en México. El consumo de alimentos ricos en calorías, azúcares y grasas, junto con una disminución en la actividad física y un aumento en el sedentarismo, han llevado a un rápido aumento en la prevalencia de obesidad en el país.

● Además, la brecha en la equidad de acceso a la atención médica y los recursos para el manejo de la obesidad y sus complicaciones es un problema importante en México.

● Las disparidades socioeconómicas pueden aumentar el riesgo de obesidad y limitar el acceso a la atención médica adecuada, lo que a su vez puede perpetuar el ciclo de obesidad y enfermedad crónica en comunidades marginadas.

● Además, la atención médica integral y el acceso equitativo a los servicios de salud son fundamentales para abordar la obesidad y sus complicaciones. Las estrategias de atención médica deberían incluir la detección temprana y el manejo de la obesidad, la educación sobre la importancia del control del peso y la prevención de enfermedades relacionadas con la obesidad, como la diabetes tipo 2.

Obesidad Infantil

● La obesidad infantil en México es un problema de salud pública que ha alcanzado proporciones preocupantes en los últimos años. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, alrededor del 35% de los niños y adolescentes en México se encuentran en riesgo de sobrepeso u obesidad.

● Esta alta prevalencia de obesidad infantil es alarmante, ya que la obesidad en la infancia aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas en la edad adulta, como la diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, hipertensión arterial, entre otras.

● La obesidad infantil en México se atribuye a una combinación de factores. Entre ellos se encuentran la dieta, que en muchos casos incluye un consumo excesivo de alimentos ricos en calorías, azúcares y grasas, así como una disminución en el consumo de frutas, verduras y otros alimentos saludables.

● Además, factores como la urbanización, la publicidad de alimentos poco saludables dirigida a los niños, la falta de acceso a espacios seguros para realizar actividad física y la influencia de la tecnología y el sedentarismo, han contribuido al aumento de la obesidad infantil en el país.

● Las disparidades socioeconómicas también juegan un papel importante en la obesidad infantil en México. Las comunidades con recursos limitados pueden enfrentar desafíos adicionales, como la falta de acceso a alimentos saludables, entornos seguros para jugar y realizar actividad física, y atención médica especializada para tratar la obesidad y sus complicaciones.

● En Chiapas por ejemplo, según datos del Sistema Nacional de Vigilancia Nutricional, se ha observado un aumento de obesidad infantil. Alrededor del 35% de los niños y adolescentes en el estado de Chiapas presentan sobrepeso u obesidad lo que representa una de las cifras más altas a nivel nacional.

