Mx - Silvano Aureoles, prófugo: Interpol activa ficha roja y lo busca en más de 190 países FOTO: ARCHIVO/DANIEL AUGUSTO/CUARTOSCURO.COM

La Interpol emitió una ficha roja para localizar y detener a Silvano Aureoles, lo que coloca al exgobernador de Michoacán bajo la vigilancia global que involucra a más de 190 países. Este mecanismo permite su captura fuera de México, siempre que exista cooperación con las autoridades locales, marcando un punto de inflexión en el caso.

La medida responde a órdenes de aprehensión vigentes en su contra por delitos relacionados con el presunto desvío de recursos públicos. Con ello, el caso pasa de una investigación nacional a una persecución internacional, elevando su relevancia política y judicial.

De funcionario a prófugo: las acusaciones y la huida

Autoridades federales consideran a Aureoles prófugo de la justicia y sostienen que abandonó el país antes de que se ejecutaran las órdenes de captura. Versiones oficiales apuntan a que su salida habría sido facilitada por terceros, lo que ahora forma parte de las líneas de investigación abiertas.

El exmandatario enfrenta señalamientos por presunto fraude y manejo irregular de recursos durante su administración (2015–2021), lo que podría implicar un daño millonario al erario. La gravedad de las acusaciones ha impulsado la intervención de instancias internacionales.

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Qué implica la ficha roja y qué sigue en el caso

La ficha roja, como mecanismo, facilitaría lo siguiente:

Permite la localización y detención provisional en otros países

Activa la cooperación entre policías y autoridades migratorias

No garantiza arresto automático: depende de cada país

Abre la puerta a un eventual proceso de extradición a México

El caso de Silvano Aureoles se convierte así en uno de los más relevantes en materia de combate a la corrupción de alto nivel en México, con implicaciones políticas y judiciales que podrían escalar conforme avance su localización.