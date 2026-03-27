Giran 16 órdenes de aprehensión contra Silvano Aureoles por masacre en Arantepacua

La justicia alcanzó uno de los capítulos más delicados en la historia reciente de Michoacán. Un juez de Control autorizó 16 órdenes de aprehensión contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo, junto con exfuncionarios y mandos de seguridad estatal, por su presunta responsabilidad en la masacre ocurrida en la comunidad indígena de Arantepacua en abril de 2017.

La Fiscalía General del Estado (FGE) sostiene que existen elementos suficientes para proceder penalmente contra quienes habrían participado en un operativo policial que terminó en tragedia. No se trata de un señalamiento menor: la investigación apunta a una posible cadena de mando que vincula decisiones de alto nivel con lo ocurrido en el terreno.

Un operativo que terminó en tragedia

Los hechos se remontan al 5 de abril de 2017, cuando fuerzas de seguridad estatal ingresaron a la comunidad purépecha de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen. Lo que debía ser una acción de control derivó en un episodio marcado por la violencia.

El saldo fueron cuatro personas asesinadas, al menos una decena de heridos y múltiples denuncias por uso excesivo de la fuerza. Desde ese momento, habitantes, familiares de las víctimas y organizaciones civiles denunciaron que no se trató de un enfrentamiento, sino de una intervención desproporcionada por parte de las autoridades.

RECOMENDADO: Impugna FGR comparecencia de Silvano Aureoles

Delitos graves y responsabilidad institucional

Las órdenes de aprehensión giradas contemplan delitos como homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura. La gravedad de las acusaciones no solo recae en los hechos, sino en la estructura detrás de ellos.

Uno de los puntos más relevantes del caso es que no se limita a un solo funcionario. Además de Aureoles, las investigaciones alcanzan a exsecretarios de Seguridad, mandos operativos y elementos de la policía estatal, lo que refuerza la hipótesis de una responsabilidad institucional.

La Fiscalía ha señalado que la integración del caso tomó años y que ahora existen pruebas suficientes para llevar a los implicados ante la justicia.

Un caso que se negó a quedar en el olvido

Durante casi una década, Arantepacua se convirtió en símbolo de exigencia de justicia. Las familias de las víctimas insistieron en mantener vivo el caso, señalando irregularidades y presuntas violaciones a derechos humanos.

La emisión de estas órdenes de aprehensión marca un punto de inflexión. No solo por el perfil político de los involucrados, sino porque reactiva una discusión más amplia sobre el uso de la fuerza pública y la rendición de cuentas en México.

PUEDE INTERESARTE: Periodista confirma amenazas del “fiscal del terror” y señala a Silvano Aureoles como involucrado

Lo que viene

Con las órdenes ya autorizadas, el siguiente paso será su ejecución. Las autoridades deberán ubicar a los señalados y presentarlos ante un juez, quien definirá su situación jurídica en las próximas etapas del proceso.

El caso tiene el potencial de escalar a nivel nacional, tanto por la figura de un exgobernador involucrado como por la naturaleza de los delitos que se investigan.

Arantepacua, una herida abierta

A casi nueve años de los hechos, Arantepacua sigue siendo una herida abierta. Lo ocurrido no solo marcó a una comunidad, sino que dejó preguntas profundas sobre los límites del poder y el uso de la fuerza por parte del Estado.

Hoy, con estas órdenes de aprehensión, el caso regresa al centro del debate público. La pregunta de fondo sigue siendo la misma, si la justicia puede, realmente, alcanzar a todos, incluso a quienes alguna vez estuvieron en la cima del poder.