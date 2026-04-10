Requisitos de Préstamos IMSS para Pensionados 2026: ¿Cuánto dinero te pueden prestar?

Dependiendo de si ganas más o menos del salario mínimo, puedes recibir entre el 25% y 30% de tu cuantía anual con un tope de 30 UMAs. Antes de pedirlo, asegúrate de cumplir con los Requisitos de Préstamos IMSS para Pensionados 2026 para que sepas cuánto dinero te pueden prestar.

Si te hace falta una lanita extra para arreglar algo en casa o darte un gusto, no tienes que andar batallando con bancos ni intereses imposibles. Por ser pensionado, tienes la puerta abierta para pedir un apoyo, con la confianza de que los pagos son cómodos y se descuentan solitos de tu pensión. Para que sepas cómo hacerlo, aquí te dejamos los requisitos de los préstamos del IMSS para Pensionados este 2026 y los detalles de cuánto dinero te pueden prestar.

¿Cómo pedir un préstamo al IMSS si soy pensionado?

Para pedir un préstamo al IMSS si eres pensionado, el proceso es presencial y muy sencillo, solo debes seguir estos pasos:

Debes presentarte en tu Unidad de Medicina Familiar (UMF) o en la Subdelegación que te corresponda.

El servicio está disponible de 8:00 a 15:00 horas en días hábiles.

Presenta en original y copia una identificación oficial vigente (puede ser tu credencial del INE, pasaporte o cartilla militar).

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¿Cuánto te presta el IMSS como pensionado?

Para saber cuánto te presta el IMSS como pensionado, debes revisar primero de cuánto es el monto que recibes mes con mes, ya que el préstamo se calcula según tu capacidad de pago:

Si ganas más del salario mínimo: Tienes derecho a solicitar un préstamo de hasta el 30% de tu cuantía anual .

Tienes derecho a solicitar un préstamo de hasta el . Si ganas menos del salario mínimo: El monto permitido es de hasta el 25% de tu cuantía anual .

El monto permitido es de hasta el . Tope máximo: En cualquiera de los dos casos, existe un límite legal equivalente a 30 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

¿Cuánto presta el IMSS a pensionados en 2026?

Ahora bien, para determinar cuánto presta el IMSS a pensionados en 2026, se debe aplicar el valor actualizado de la UMA, que este año es de 117.31 pesos. Bajo el esquema tradicional, el tope máximo que te pueden otorgar es de aproximadamente 3,519.30 pesos (las 30 UMAs mencionadas).

Considera que el descuento mensual a tu pensión nunca podrá superar el 30% de lo que recibes habitualmente; esto es para garantizar que sigas teniendo dinero suficiente para tus gastos básicos.

Finalmente, si buscas una cantidad más alta, existen entidades financieras con convenio que ofrecen hasta 400,000 pesos. En este caso, aunque el trámite cambia, la regla de oro se mantiene: el descuento a tu nómina de pensionado no pasará del 30% mensual.

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