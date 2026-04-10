Hoy No Circula 10 de abril: ¿Qué autos descansan y evitan multas en CDMX y Edomex? / abalcazar

Si ya estás planeando tu salida para hoy o la escapada de fin de semana, detente un segundo y verifica si tu auto tiene permitido circular este 10 de abril de acuerdo al calendario del Hoy No Circula.

No dejes que una infracción arruine tu inicio de fin de semana. Recuerda que el programa opera de las 5:00 a las 22:00 horas. Aquí te detallamos las restricciones vigentes.

¿Qué autos NO circulan este viernes 10 de abril de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben quedarse en casa hoy son:

Vehículos con engomado AZUL.

Terminación de placa 9 y 0.

Holograma de verificación 1 y 2.

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¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los siguientes vehículos están exentos de las restricciones y pueden transitar sin temor a multas por toda la metrópoli:

Autos con Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

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No respetar el Hoy No Circula este viernes te puede salir caro. La sanción económica oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que representa un golpe al bolsillo de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), además del costo del arrastre de la grúa y el tiempo que pierdas en el depósito vehicular.