Hoy No Circula 9 de abril: ¿Qué autos descansan en CDMX y Edomex para evitar multas? / ©fitopardo

Estamos a un paso de cerrar la semana laboral y, si tienes planes para moverte por la Ciudad de México o el Estado de México, es vital que verifiques si tu vehículo tiene permitido circular de acuerdo a lo que dicta el Hoy No Circula. Durante esta temporada de ozono, las autoridades ambientales mantienen una vigilancia estrecha, por lo que cumplir con el programa es la mejor forma de evitar contratiempos y multas.

Recuerda que el programa opera de las 5:00 a las 22:00 horas. Aquí te detallamos las restricciones vigentes para este 9 de abril.

¿Qué autos NO circulan este jueves 9 de abril de 2026?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben quedarse en casa hoy son:

Vehículos con engomado VERDE.

Terminación de placa 1 y 2.

Holograma de verificación 1 y 2.

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¿Quiénes SÍ pueden circular sin restricciones?

Los vehículos que están exentos de la medida y pueden transitar libremente por la metrópoli son:

Autos con Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

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No respetar el Hoy No Circula este año te puede salir caro. La sanción económica oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que representa un gasto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), más el costo del arrastre de la grúa y el tiempo que pierdas para liberar tu vehículo del depósito.