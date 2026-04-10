Artemis II: así enfrenta la tripulación el descenso más peligroso rumbo a la Tierra | EN VIVO

La misión Artemis II entra en su recta final con un escenario de alto riesgo. El regreso a la Tierra tras completar su histórico vuelo alrededor de la Luna representa el último y más arriesgado punto de la misión. A bordo de la cápsula, la tripulación se encuentra completamente equipada, con trajes presurizados y protocolos activados, lista para enfrentar uno de los momentos más exigentes del viaje.

Después de cerca de 10 días en el espacio, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se preparan para una maniobra donde no hay margen de error. El descenso no solo representa el cierre de la misión, sino también una prueba crítica para futuras expediciones que buscan llevar humanos nuevamente a la superficie lunar.

La atención está puesta en cada detalle técnico y humano. Desde el comportamiento de la nave hasta la resistencia del escudo térmico, todo será evaluado en tiempo real mientras la tripulación permanece asegurada en sus asientos, lista para soportar fuerzas extremas durante el ingreso a la atmósfera terrestre.

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Reentrada a la Tierra y el punto de mayor riesgo de Artemis II

La cápsula Orion alcanzará velocidades superiores a los 40,000 kilómetros por hora al entrar en la atmósfera. Este proceso genera temperaturas que superan los 2,500 grados Celsius, envolviendo la nave en una intensa fricción que la convierte en una especie de bola de fuego visible desde el exterior.

Durante aproximadamente 13 minutos, la comunicación con la Tierra se interrumpirá debido al plasma generado por el calor extremo. Este lapso es considerado uno de los más críticos, ya que la nave debe mantenerse estable y protegida sin contacto directo con los equipos en tierra.

LIVE: They are coming home.



Watch as the Artemis II crew returns to Earth, splashing down at around 8:07pm ET (0007 UTC April 11). https://t.co/n3vZE2rcFv — NASA (@NASA) April 10, 2026

Amerizaje en el Pacífico: así será la recuperación de la tripulación

Superada la reentrada, el sistema de paracaídas permitirá reducir la velocidad de la cápsula antes de su amerizaje en el océano Pacífico, cerca de la costa de California. Equipos de rescate de la NASA y la Armada de Estados Unidos estarán desplegados para recuperar tanto la nave como a los astronautas.

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