Mx - ¿Por qué Artemis II no pisará la superficie de la Luna como hace 50 años? (Roger Simmons/Orlando Sentinel/Tribune News Service via Getty Images) / Orlando Sentinel

El programa Artemis II ha hecho historia al llevar astronautas nuevamente alrededor de la Luna, algo que no ocurre desde la era de las misiones Apolo. Sin embargo, a diferencia de lo que muchos esperan, esta misión no incluye un aterrizaje en la superficie lunar.

La decisión de la NASA responde a una estrategia deliberada que prioriza la seguridad y la validación tecnológica antes de intentar un alunizaje. En lugar de repetir el modelo de los años 60, la agencia busca construir una presencia sostenible en la Luna, paso a paso.

Así, Artemis II se convierte en una misión de transición. No será el momento de plantar bandera, sino de comprobar que todos los sistemas funcionan con humanos a bordo en un entorno de alta complejidad.

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Una misión histórica sin alunizaje

Artemis II es la primera misión tripulada que viajará alrededor de la Luna en más de cinco décadas. La nave Orion, impulsada por el cohete Space Launch System, ha trasladado a cuatro astronautas en un recorrido que incluye la órbita lunar y el paso por la cara oculta.

El objetivo no es descender, sino probar que el sistema completo, desde el lanzamiento hasta el regreso a la Tierra, funciona de manera segura con tripulación. Esto incluye validar navegación, soporte vital y maniobras críticas en el espacio profundo.

Por qué la NASA decidió no aterrizar

Aterrizar en la Luna sigue siendo una operación extremadamente compleja. Aunque la tecnología ha avanzado, el riesgo de fallas en esta etapa sigue siendo alto. Por ello, la NASA optó por una estrategia escalonada, primero probar el viaje completo con humanos, y después intentar el descenso.

Otro factor clave es que el sistema de alunizaje aún no está listo. El módulo que permitirá llegar a la superficie, desarrollado en parte por SpaceX, sigue en fase de pruebas y no ha sido validado con astronautas.

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Los retos técnicos que aún faltan

Entre los principales desafíos pendientes están el acoplamiento en órbita lunar, el descenso controlado hacia la superficie y el regreso seguro desde la Luna. Cada uno de estos pasos implica riesgos que requieren múltiples pruebas antes de ser ejecutados en una misión tripulada.

Además, integrar todos los sistemas en una sola operación, cohete, nave, módulo de aterrizaje, es una tarea de alta complejidad que aún no ha sido probada en conjunto con humanos.

Una tripulación que hará historia

La misión llevará a cuatro astronautas, incluyendo a la primera mujer que viajará a la Luna y a un astronauta canadiense, en un equipo que refleja una nueva etapa en la exploración espacial.

Más allá del simbolismo, la tripulación será fundamental para validar el comportamiento humano en misiones de larga duración fuera de la órbita terrestre baja.