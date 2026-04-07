Misión Artemis II: ¿Qué hallaron los astronautas en la cara oculta de la Luna?

Cara oculta de la Luna: esto hallaron astronautas de la NASA en Artemis II. NASA

La misión Artemis II de la NASA marcó un momento histórico en abril de 2026 al permitir que astronautas observaran directamente la cara oculta de la Luna, una región que nunca puede verse desde la Tierra.

Durante el sobrevuelo a bordo de la nave Orion, la tripulación logró registrar imágenes inéditas, fenómenos únicos y nuevos detalles geológicos que aportan información clave para futuras misiones.

NASA Artemis passing close to the Moon pic.twitter.com/jLvGoW1IR9 — Elon Musk (@elonmusk) April 7, 2026

Nave Orion consigue imágenes inéditas desde el espacio profundo

De acuerdo con reportes oficiales de la misión, los astronautas observaron zonas nunca vistas por humanos, incluyendo regiones como el Mare Orientale, una enorme cuenca de impacto ubicada entre la cara visible y la oculta del satélite.

También captaron imágenes de la Tierra desde el otro lado de la Luna, un evento histórico comparable con la famosa fotografía “Earthrise” de la era Apolo.

Además, durante el recorrido identificaron cráteres recientes y superficies más accidentadas, confirmando que la cara oculta tiene una geología distinta, con más impactos y menos llanuras volcánicas.

The Artemis II crew captured this image showing the rings of the Orientale basin during their lunar flyby on April 6.



At the 10 o’clock position of the Orientale basin, the two smaller craters – which the Artemis II crew has suggested be named Integrity & Carroll – are visible. pic.twitter.com/na5yOROl1z — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 7, 2026

Fenómenos únicos y descubrimientos por Artemis II

Uno de los momentos más impactantes fue la observación simultánea de la salida y puesta de la Tierra desde la órbita lunar, un fenómeno visual que solo puede apreciarse desde esa posición.

Los astronautas también reportaron patrones y tonalidades inusuales en el terreno, lo que podría ayudar a comprender mejor la evolución geológica de la Luna.

Otro hito fue la captura de un eclipse solar visto desde el espacio profundo, algo que no puede observarse de la misma forma desde la Tierra.

THE ARTEMIS II ECLIPSE.

April 6, 2026.



Totality, beyond Earth. From lunar orbit, the Moon eclipses the Sun, revealing a view few in human history have ever witnessed. Photo: NASA pic.twitter.com/2cLJD3oL7p — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

Un paso clave para futuras misiones

La NASA confirmó que Artemis II no solo busca explorar, sino recopilar datos para preparar futuras misiones tripuladas, incluyendo el regreso a la superficie lunar y posibles bases permanentes.

Durante este sobrevuelo, los astronautas también alcanzaron la mayor distancia recorrida por humanos en la historia, superando el récord del Apolo 13.