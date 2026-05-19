Mx - Hot Sale 2026: los descuentos INAPAM que sí conviene aprovechar durante las ofertas

Mientras el Hot Sale concentra ofertas en tecnología, viajes y electrodomésticos, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, actualizó este 2026 varios convenios con supermercados, farmacias y negocios en todo México. Algunos beneficios alcanzan descuentos de hasta 50% y, en ciertos casos, pueden aplicarse junto con promociones bancarias o meses sin intereses.

Entre las compras donde más se aprovecha la credencial INAPAM destacan medicamentos, artículos de salud, despensa y pagos de servicios locales. Walmart, Soriana y distintas cadenas farmacéuticas mantienen promociones activas para adultos mayores durante este año, especialmente en productos de farmacia y cuidado personal.

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Los descuentos INAPAM que más buscan los adultos mayores en Hot Sale 2026

Farmacias y medicamentos

Supermercados y despensa

Transporte en autobús

Restaurantes y alimentos

Pago de agua y predial en algunos municipios

Actividades culturales y recreativas

Cómo evitar falsas ofertas durante el Hot Sale 2026

Profeco insiste en revisar historial de precios antes de comprar, ya que algunas tiendas inflan costos días previos al evento para aparentar descuentos mayores. Usuarios en foros y redes también recomiendan rastrear productos con anticipación y desconfiar de promociones “demasiado buenas”.

La recomendación más repetida entre especialistas y consumidores consiste en combinar descuentos permanentes del INAPAM con ofertas temporales, cupones y bonificaciones bancarias. Así, el Hot Sale 2026 puede convertirse en una oportunidad real de ahorro y no solo en una temporada de compras impulsivas.

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