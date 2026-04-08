Cese al fuego en Medio Oriente es frágil y no significa el final de la guerra: Mauricio Meschoulam

Trump se conformará con menos en Irán o es el momento de que Irán deje de representar una amenaza para Estados Unidos y sus aliados / Majid Saeedi

Ayer a las 8 de la noche venció el plazo que Estados Unidos impuso a Irán para la apertura del estrecho de Ormuz, sitio relevante por donde pasa el 50% de insumos petroleros al mundo. Desde la Casa Blanca se anunció entonces un cese “de 15 días”, teniendo como base los 10 puntos propuestos por Irán, sin embargo, “no significa el final de la guerra, el cese al fuego es frágil”, afirmó el internacionalista Mauricio Meschoulam.

Negociaciones y tensiones persistentes

En el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el Meschoulam señaló que los bombardeos continúan, incluso dijo, las posturas de negociación siguen siendo distantes, pero “Trump intenta tejer la narrativa de que se acoraron los puntos básicos con Irán, y presentar esto como el final de la guerra, pero no es así”.

Aunque oficialmente los puntos planteados por Trump y los 10 de Irán no se han publicado, detalló que Trump está demandando que Irán que renuncie al enriquecimiento de uranio y que lo entregue el que ya enriquecido más de 400 kilogramos y que cese completamente de enriquecer uranio y a cambio de eso se van a liberar sanciones, se restringe el proyecto de misiles y otras cosas.

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"Vemos las posiciones distantes: #Trump declara que Irán ya no va a enriquecer uranio, pero Irán dice que sí tiene derecho a hacerlo (…) #Irán demanda garantías de que no va a volver a ser atacado, esto… pic.twitter.com/7QKpw7Rbzv — Así Las Cosas (@asilascosasw) April 8, 2026

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Propuestas enfrentadas entre Irán y Estados Unidos

Irán como contrapartida lanza sus 10 puntos, mismos que Trump señala como la “base para negociar” en los que Irán señala que, si tiene derecho a enriquecer uranio, no para armar una bomba, pero sí para mantener su programa nuclear vivo,

Demanda tener soberanía sobre el estrecho de Ormuz y se reconozca su autoridad incluida el pago de compensación de paso, con lo que podría recuperar dinero para la reconstrucción.

Y la libración total de sanciones y descongelamiento de los fondos y sobre todo “demanda garantías de que no va a volver a ser atacado tras los acuerdos”.

Trump se conformaba con menos, señala Meschoulam, pues afirma “no necesitaba el cambio de régimen, solo quería dejar un sector del régimen que colaborara como lo ha hecho con Venezuela, porque pensaba y fue convencido que esto iba a ser mucho más fácil y rápido por lo que buscó asesinar al Ayatola y su círculo cercano pensando que el régimen iba a mostrar docilidad. Hoy estima que es el momento de obtener eso y que Irán deje de representar una amenaza para Estados Unidos y el resto de sus aliados.