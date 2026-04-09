México es actor importante en el orden global, afirma el secretario de Relaciones Exteriores: Roberto Velasco

Momento complejo a nivel global, reconoció el recientemente nombrado secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, quien no obstante, aseguró que México será un actor activo en el orden internacional y adelantó cambios en el sistema multilateral, al considerarlo insuficiente para hacer frente a diversos retos.

En entrevista con Gabriela Warkentin, para “Así las Cosas”, Velasco afirmó “vamos a buscar una reforma a ese sistema que permita afrontar nuevos retos”, incluso señaló “no estamos cerrados a la cooperación internacional”, respecto al tema de desapariciones forzadas.

Relación bilateral y prioridades en política exterior

Sobre la relación de México con Estados Unidos, Velasco refirió la importancia de esta en la revisión del T-MEC, en la que además se debe considerar la política de cooperación, incluyendo el tema de los mexicanos que viven en Estados Unidos, quienes dijo, tienen el apoyo de México y el servicio consular.

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"La relación con #EEUU siempre es muy importante, y más ahora en el marco de la revisión del tratado México-Estados Unidos-Canadá (…) América Latina es nuestra otra gran pertenencia, y también tenemos en puerta, por… pic.twitter.com/wlHSHBUaCd — Así Las Cosas (@asilascosasw) April 9, 2026

En referencia a otros países reconoció la relevancia de América Latina y la modernización de acuerdos con la Unión Europea, así como con Asia dar continuidad al TIPAT, resaltando que México está en la ruta de ser uno de los países más grandes en la región, una diversidad que dijo “obliga a buscar manera de tener un diálogo enfocado en aspectos de cooperación comunes y que han sido parte histórica como el desarrollo económico, salud regional, facilitación de comercio, entre otras”. Y agregó “con los países que no piensen igual que nosotros vamos a tener un diálogo respetuoso tratando de buscar coincidencias”.

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“Esa diversidad entre gobiernos, digamos de corte más progresista y otros de corte distinto, nos obliga a buscar maneras de tener un diálogo enfocado en aspectos de cooperación que son comunes a todos y que… pic.twitter.com/ftq96zYihp — Así Las Cosas (@asilascosasw) April 9, 2026

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Cooperación internacional y desaparición forzada

Sobre el tema de la Desaparición Forzada en México, dijo que no es una reacción visceral la que se ha dado, “hemos dicho que no estamos cerrados a la cooperación internacional, simplemente queremos que se plantee sobre las bases más adecuadas y sobre caracterizaciones correctas”.

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"Somos de los países más abiertos en el mundo a la cooperación con los sistemas internacionales de derechos humanos (…) Tenemos que hacer todo lo posible para atender este… pic.twitter.com/JbezV1RB0b — Así Las Cosas (@asilascosasw) April 9, 2026

Reconoció que “es un problema que se tiene que resolver, y que “hemos sido un país muy abierto a la cooperación y lo vamos a seguir siendo, simplemente lo que tenemos es un diferendo sobre aspectos técnicos”.

Y aseguró “no hay desacuerdo en que tenemos que hacer todo lo necesario para atender esta tragedia y nuestra responsabilidad para atenderlo”.