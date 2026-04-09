México es actor importante en el orden global, afirma el secretario de Relaciones Exteriores: Roberto Velasco
El nuevo titular de la SRE, resaltó la importancia de México en el orden mundial y afirmó que se tiene que hacer todo por resolver el tema de desapariciones forzadas.
México ante el Mundo: Las prioridades de la SRE para 2026
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Momento complejo a nivel global, reconoció el recientemente nombrado secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, quien no obstante, aseguró que México será un actor activo en el orden internacional y adelantó cambios en el sistema multilateral, al considerarlo insuficiente para hacer frente a diversos retos.
En entrevista con Gabriela Warkentin, para “Así las Cosas”, Velasco afirmó “vamos a buscar una reforma a ese sistema que permita afrontar nuevos retos”, incluso señaló “no estamos cerrados a la cooperación internacional”, respecto al tema de desapariciones forzadas.
Relación bilateral y prioridades en política exterior
Sobre la relación de México con Estados Unidos, Velasco refirió la importancia de esta en la revisión del T-MEC, en la que además se debe considerar la política de cooperación, incluyendo el tema de los mexicanos que viven en Estados Unidos, quienes dijo, tienen el apoyo de México y el servicio consular.
TE PUEDE INTERESAR: Juan Ramón de la Fuente confirma su renuncia a la SRE: nuevo canciller sería Roberto Velasco
En referencia a otros países reconoció la relevancia de América Latina y la modernización de acuerdos con la Unión Europea, así como con Asia dar continuidad al TIPAT, resaltando que México está en la ruta de ser uno de los países más grandes en la región, una diversidad que dijo “obliga a buscar manera de tener un diálogo enfocado en aspectos de cooperación comunes y que han sido parte histórica como el desarrollo económico, salud regional, facilitación de comercio, entre otras”. Y agregó “con los países que no piensen igual que nosotros vamos a tener un diálogo respetuoso tratando de buscar coincidencias”.
TE RECOMENDAMOS LEER: Registro de Desapariciones en México: Personas con datos insuficientes no pueden quedar sin búsqueda
Cooperación internacional y desaparición forzada
Sobre el tema de la Desaparición Forzada en México, dijo que no es una reacción visceral la que se ha dado, “hemos dicho que no estamos cerrados a la cooperación internacional, simplemente queremos que se plantee sobre las bases más adecuadas y sobre caracterizaciones correctas”.
Reconoció que “es un problema que se tiene que resolver, y que “hemos sido un país muy abierto a la cooperación y lo vamos a seguir siendo, simplemente lo que tenemos es un diferendo sobre aspectos técnicos”.
Y aseguró “no hay desacuerdo en que tenemos que hacer todo lo necesario para atender esta tragedia y nuestra responsabilidad para atenderlo”.